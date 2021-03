Teletrabalho. Whatsapp anuncia chamadas vídeo e voz para computador

O Whatsapp saiu na frente mais uma vez em relação às concorrentes nesta nova era do Teletrabalho. O aplicativo de mensagens vai oferecer aos usuários a possibilidade de fazer ligações de voz e vídeo pelo desktop. A nova ferramenta da plataforma, que é pertencente ao gigante Facebook, surge no mercado digital no momento em que as chamadas virtuais se tornaram fundamentais para o teletrabalho e para as reuniões remotas impostas pela pandemia da Covid-19.

“As chamadas de vídeos possibilitam uma interação mais pessoal mesmo com quem está distante, pois a gente pode ver, ouvir e ter uma conexão de verdade com quem está do outro lado. Nesse sentido, ampliar essa forma de interação é, sem dúvida, um avanço muito significativo para o mercado como um todo e para o mundo da tecnologia”, afirma a CEO da Connect Soluções Digitais, Ana Paula Araújo.

Ainda segundo a especialista, a ferramenta, que também poderá beneficiar outros campos, além do mercado de trabalho, foi uma boa estratégia adotada pela empresa para concorrer com os aplicativos Meet e Zoom, do Google.

“Em época da pandemia, como todo mundo está isolado, ter essa possibilidade de interação torna as relações interpessoais mais próximas. Você pode conversar com um amigo que você não vê há muito tempo, conversar com familiares que estão longe ou que que você não pode encontrar, enfim, uma jogada sensacional do WhatsApp, que, mais uma vez, sai à frente da concorrência”, pontua.

O novo recurso do Whatsapp já está disponível para as chamadas individuais, mas a empresa estuda a ampliação para conversas em grupos.

Para usar a ferramenta é preciso usar o aplicativo Whatsapp para computador, habilitar microfone e câmera e estar conectado à internet.