Telemonitoramento atende pacientes com Covid-19 em Sumaré

Reconhecido pelo Ministério da Saúde com o “APS Forte no SUS – no combate à pandemia”, o telemonitoramento é mais uma das práticas adotadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré desde o início da pandemia e que integram o Plano Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus.

O monitoramento à distância oferece atendimento humanizado, de forma remota, a pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 e a seus familiares. A equipe é composta por profissionais da Rede Municipal que atuam em diversas áreas – Nutrição, Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional, Administrativo, entre outras –, a fim de melhor atender às necessidades de cada caso.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária de Sumaré, Maria Luiza Sanches Stancato Rodrigues, houve um aumento de 100% no número de profissionais envolvidos no telemonitoramento – passando de 6 para 12 -, para a realização do atendimento remoto, assim como para os encaminhamentos necessários ao cuidado integral dos pacientes e familiares.

“O monitoramento à distância nos possibilita acompanhar qualitativamente, por meio da atuação de uma equipe multidisciplinar, os munícipes com sintomas respiratórios sugestivos de Covid-19 ou confirmação do diagnóstico, e os familiares de pacientes internados”, explicou o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

“Com isso, é possível acionar os serviços necessários – até mesmo em saúde mental, com acompanhamento psicológico, o que é muito importante nesse momento, já que houve um aumento significativo nos casos de ansiedade e crises de pânico desde o início da pandemia”, acrescenta.

O trabalho de monitoramento consiste em acompanhar as condições de saúde, evolução de sintomas e cura, oferecendo todo o suporte para os pacientes em isolamento domiciliar e também aos parentes próximos dos casos confirmados que necessitam de hospitalização.

Na telemedicina, que são as consultas domiciliares realizadas por vídeo, são realizados cerca de 150 atendimentos/mês. Após a alta do paciente, são articuladas as avaliações clínicas e os encaminhamos para tratamento em caso de sequelas da Covid.

“A grande missão da equipe que compõe essa rede de atendimento aos pacientes e familiares é o cuidado integral e humanizado de cada caso, de forma individualizada, proporcionando todo o cuidado, atenção e segurança dos profissionais de Saúde. Contribui para a melhora do quadro dos pacientes e oferece todo o apoio aos familiares, fortalecendo o vínculo entre os usuários e o serviço em Saúde”, completou o prefeito Luiz Dalben.

APS Forte

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Ampliar o acesso à APS, melhorar a qualidade e

resolutividade dos serviços, fortalecer o vínculo com usuário e comunidade, e garantir a continuidade do cuidado são medidas que fortalecem os sistemas de saúde e os tornam eficientes e sustentáveis. No combate à pandemia, a Atenção Primária tem sido resolutiva e tem proporcionado acesso de qualidade aos usuários do SUS.