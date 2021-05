Telegram: tem como ganhar dinheiro?

Toda vez que o WhatsApp apresenta alguma falha, fica fora do ar por horas e não permite que seus usuários façam uso da capacidade total do aplicativo, o nome dele surge como uma opção que não está instável e permitirá que a conversa continue fluindo sem maiores interrupções. Esse serviço de mensagens instantâneas foi criado em 2013, na Rússia, e não costuma apresentar estas eventuais falhas dos concorrentes, o que se tornou um atrativo de peso para muitas pessoas. Isso sem falar das características inerentes ao próprio sistema, que possui uma nuvem própria para armazenamento de mensagens e conteúdos mais pesados – uma das observações que podemos fazer aqui, por exemplo, é que quando uma pessoa entra para um canal, ela também tem acesso as mensagens publicadas antes.

Não é difícil presumir que estamos falando do Telegram Messenger, que, de acordo com a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, está presente em 27% dos celulares brasileiros – um salto significativo para quem começou 2019 em apenas 13%.