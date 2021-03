Telegram e Signal crescem no Brasil

São Paulo, março de 2021 – O WhatsApp registrou queda no registro de usuários diários: em seis meses o percentual caiu de 95% para 86%. Mesmo assim, o aplicativo continua instalado em 98% dos smartphones brasileiros. Os dados fazem parte da pesquisa Panorama de Mensageria, realizada em janeiro pelo Mobile Time e pela Opinion Box, com patrocínio da Infobip, plataforma de comunicação global que conecta negócios a experiências de consumo inovadoras em escala. “O WhatsApp mostra seu potencial como serviço de mensagens instantâneas, mas a busca cada vez maior de privacidade entre os usuários está abrindo espaço para que novos serviços ganhem notoriedade”, comenta Caio Borges, diretor de vendas da Infobip.

O Telegram, por exemplo, aumentou em dez pontos percentuais a quantidade de usuários: subiu para uma presença de 45% nos smartphones brasileiros. Mesmo assim, seu engajamento ainda é baixo, uma vez que apenas 46% das pessoas abrem o aplicativo com frequência. Isso mostra que, apesar de alcançar um público maior, as pessoas seguem dando preferência ao concorrente.

A disputa agora deve ser mais acirrada, com a chegada do Signal, aplicativo com foco na privacidade de dados. A novidade, que já foi validada por celebridades como Elon Musk e Edward Snowden, avançou nos últimos seis meses e chegou à marca de 12% de presença nos smartphones nacionais. Porém, assim como o Telegram, tem um baixo engajamento, pois 38% dos usuários afirmam que nunca acessaram o aplicativo, e apenas 29% abrem-no todos os dias.

“A pesquisa traz dados interessantes para o setor de mensageria, porque mostra como serviços além do WhatsApp vêm ganhando força. A tendência é de que eles continuem crescendo, à medida que as necessidades de manter seus dados seguros e ter variedade na hora de se comunicar tornem-se indispensáveis para os usuários”, acrescenta Borges.

Mesmo assim, quando se fala em ligações telefônicas, o Whatsapp segue sendo o meio preferido entre seus usuários, quando comparado aos planos de minutos das operadoras móveis. Ele é também o app preferido para conversar com marcas e empresas. Na pesquisa 76% se comunicam com marcas e empresas através do WhatsApp, a maioria (76%) para tirar dúvidas ou pedir informações.

A pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre Mensageria Móvel no Brasil foi realizada entre 20 e 27 de janeiro, com 2.026 entrevistados e margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O estudo pode ser baixado gratuitamente em www.panoramamobile.com.br.

Sobre a Infobip

A lnfobip é uma plataforma de comunicação global que conecta negócios a experiências de consumo inovadoras em escala em todas as etapas da jornada do consumidor, fazendo uso dos canais favoritos de cada cliente. A empresa tem soluções próprias de atendimento ao cliente e chatbots, além de trabalhar com os principais aplicativos de mensageria do mercado, tais como WhatsApp, RCS, SMS e Facebook Messenger. Possui escritórios em seis continentes e tem parcerias estratégicas com os maiores grupos de telecomunicações que garantem integração e entregas perfeitas. Sempre buscando inovar, a Infobip promove uma filosofia que coloca o negócio do cliente em primeiro lugar. Somos um provedor de confiança para milhares de clientes em todos os cantos do mundo. Trabalhamos localmente em 190 países, com mais de 600 operadoras parceiras, para obter ainda mais conhecimento sobre os mercados de mensageria.