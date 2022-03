Telegram cumpre ‘ordens’ e Moraes determina volta do app

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou, neste domingo (20), a suspensão do Telegram, em decisão publicada neste domingo (20), explicando que a plataforma cumpriu todas as determinações da Justiça até as 14h45, antes do fim do prazo, que se daria às 16h44.

Segundo o ministro, houve “o integral cumprimento das decisões judiciais emanadas por essa Suprema Corte” por parte do Telegram.

“Como se vê, o Telegram complementou, integralmente, o cumprimento das medidas determinadas no prazo estabelecido de 24 (vinte e quatro) horas, tendo sido intimado na data de ontem, 19/3/2022, às 16h44min e informado o cumprimento de todas as medidas determinadas no dia de hoje, 20/3/2022, às 14h45min”, afirmou.