Teen Live Show tem edição mais interativa de todos os tempos

No dia 9 de outubro, um sábado, acontece a quarta edição do Festival Teen Live Show 2021, que assim como ano passado, volta com uma edição 100% digital e consolidado como a principal plataforma de promoção e valorização da música jovem no Brasil. Além disso, a programação comprova que o festival também se tornou o maior agregador de criadores de conteúdo digital em todas as suas expressões. Isso foi possível graças ao suporte de seus dois principais apoiadores, o YouTube, como parceiro estratégico, e o Instagram, que está patrocinando todo o festival.

“Com o YouTube e o Instagram, temos ao nosso lado, no Festival Teen Live Show 2021, as duas maiores plataformas de conteúdo digital do mundo. Apenas isso já seria motivo para esta ser a mais importante edição de todos os tempos. Além disso, é importante lembrar que esses artistas surgiram da internet, de plataformas como essas, e todo ano nosso line-up é escolhido pelo talento, mas também pela representatividade digital. E é no nosso palco onde acontece esse grande encontro de criadores, artistas e claro, os fãs que vão acompanhar tudo de casa”, conta Vitor Nunes, idealizador do evento e CEO da plataforma Festival Teen.

O Festival Teen hoje é o principal palco de oportunidade para conhecer o trabalho da nova geração da música brasileira e de criadores de conteúdo e influenciadores que ganham um espaço dedicado a eles. Desde a primeira edição, já foram mais de 30 grandes shows de nomes como como Iza, Luisa Sonza, Lexa, Pedro Sampaio, Vitão, Jão, Vitor Kley, Dani Russo, MC Kekel, FitDance, Carol e Vitória, BFF Girls, entre outros de uma lista cheia de grandes estrelas que se conectam com milhões de fãs espalhados por todo o Brasil.

Encerramento acontece com o Baile do Kond

Mais uma vez o funk tem um grande espaço no evento mostrando que o estilo alcançou uma qualidade que o transformou, com orgulho, em um símbolo da música brasileira dentro do universo pop. Por isso, o Festival Teen Live Show 2021 termina com uma grande festa que vai colocar o país inteiro para dançar, o “Baile do Kond”. No comando dessa farra estão MC Jottapê, já veterano do festival, MC M10 e Mila.

Contudo, o line up garante a animação do começo ao fim com muito pop, trap e good vibes em mais de oito horas de transmissão ao vivo na maior live e maior encontro da música adolescente do Brasil. Passam pelo palco Taby, Júlia Pimentel, Lucas Burgatti, Luiza Dam, Lucas Pretti, Pepê, Lais Bianchessi, Luli, Greg BBX e Mar Aberto.

João Guilherme faz sua estreia como apresentador

Um dos únicos nomes que marcaram presença no palco em todas as edições, João Guilherme terá uma nova experiência este ano como parte do squad de apresentadores. “Essa novidade, que mostra um novo lado de João como um content creator, simboliza muito bem uma geração plural em talentos, além do propósito e do formato que o festival vem assumindo dentro do universo digital”, destaca Nunes.

Este ano, liderando ao lado de João Guilherme, está Juju Franco, coroada ano passado a rainha do Festival Teen pelo Lucas Rangel. Completando o squad teremos o Lucas Burgatti, Pepê e Gu Paz no comando da transmissão ao vivo. Além deles, também estão as estreantes Becca Oliveira e Gigi Braggion, dupla que terá a responsabilidade de registrar tudo o que acontece nos bastidores para uma série de programas que serão exibidos nos dias posteriores ao evento.

Squad ganha a companhia de 26 embaixadores espalhados pelo país

Um dos grandes propósitos de toda a plataforma Festival Teen é criar um ambiente digital que seja inclusivo, abraçando a diversidade que existe na população brasileira, entre ela a diversidade cultural de um país continental. Por isso, foram eleitos 26 representantes de todos os estados do país.

“Estamos muito animados com essa novidade, nossos embaixadores Festival Teen participarão interagindo com a nossa audiência e nós temos uma surpresa para eles, uma disputa de engajamento e os três que criarem o maior buzz durante o festival entram para o nosso squad oficial e estarão presencialmente na edição do ano que vem”, revela o CEO.

Edição 2021 será a mais interativa de todos os tempos

Este ano, além de acompanhar os shows transmitidos ao vivo pelo canal oficial do Festival Teen no YouTube, os fãs poderão conferir tudo o que acontece nos bastidores em uma segunda tela exclusiva, transmitida diretamente pelo Instagram. No Instagram, além de acompanhar momentos divertidos do backstage, a audiência poderá participar ativamente da transmissão, através de enquetes para decidir o look de alguma atração ou até a próxima música que vai tocar.

Nesta mesma tela exclusiva também acontecerão os meet and greet surpresas, onde, a qualquer momento, uma das atrações do line up pode entrar ao vivo e convidar mais três internautas para um bate papo em vídeo.

E não é só isso que o Instagram preparou para surpreender os fãs. No ano passado, os membros do squad participaram deum divertidíssimo desafio de dublagem. Nesta edição, eles encaram um desafio inédito de Reels usando muita criatividade para criarem as suas próprias trends. Vence quem fizer o vídeo com mais repercussão entre os internautas que podem ajudar seus criadores favoritos curtindo, comentando e compartilhando.

Festival Teen Live Show 2021

www.festivalteen.com.br

Data: 9 de outubro de 2021 (sábado)

Horário: Transmissão ao vivo a partir das 11h, horário de Brasília.

Transmissão pelo YouTube: www.youtube.com/festivalteen

Segunda tela de transmissão (bastidores): www.instagram.com/festivalteen

Parceria estratégica: YouTube.

Patrocínio master: Instagram.

Line-up em ordem de apresentações:

Taby

Júlia Pimentel

Lucas Burgatti

Luiza Dam

Lucas Pretti

Pepê

Lais Bianchessi

Luli

Greg BBX

Mar Aberto

Encerramento com o “Baile do Kond”

MC Jottapê

MC M10

Mila

Squad de apresentadores

Juju Franco

João Guilherme

Gu Paz

Lucas Burgatti (também faz parte do line-up de shows)

Pepê (também faz parte do line-up de shows)

Becca Oliveira

Gigi Braggion

