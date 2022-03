Teen de 17 cai pra Guarda no Zabani

Um adolescente (teen) de 17 anos foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste em ação este sábado no parque Zabani. O ‘fecha’ da GM se deu por volta das 18h30 na rua Ângelo Sanz. A equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento preventivo no bairro quando pelas ruas quando foi avistado um rapaz branco de camiseta azul e short correndo, e guardando algo em um caminhão estacionado pela via.

O adolescente, ao avistar a equipe levantou e saiu correndo, sendo abordado em seguida e identificado como W., 17, e em busca pessoal localizado em sua cintura um kit contendo 14 pipetas de cocaína, já no caminhão onde o mesmo saiu foi localizado mais dois kits com 28 pipetas de cocaína, idênticos ao que o adolescente portava

.

Foi indagado e informou estar na prática do tráfico de drogas devido uma dívida de R$ 400 que precisava quitar.

Sendo assim foi apresentado junto ao plantão policial onde os fatos foram narrados para autoridade de plantão que deliberou pelo b.o de ato Infracional/tráfico de drogas, apreendendo toda droga e liberando o menor para sua responsável.