Tecnologias “anticovid” para manter a segurança das escolas

A volta às aulas presenciais ainda é alvo de debate entre os brasileiros. Desde o início do mês de fevereiro, diversos estudantes retornaram às salas para o começo do ano letivo. No entanto, há uma dúvida que ainda impera entre pais, alunos e até funcionários das escolas. Será que apenas o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento entre os alunos são capazes de controlar a propagação do coronavírus?

Para o tecnólogo, Rubens Branchini, Diretor Comercial da Dealer Shop, Distribuidora de Soluções em Projetos e Produtos de Segurança Eletrônica, a tecnologia aliada à inteligência artificial (IA) é mais uma opção que garante a segurança de todos no combate à covid-19. Existem aparelhos que monitoram o fluxo de pessoas e verificam o uso de máscara, câmeras térmicas que fornecem leituras de temperatura corporal enviadas em tempo real ao sistema de monitoramento das escolas.

Abaixo, o especialista lista os benefícios das três principais tecnologias “anticovid” indicadas às instituições de ensino:

Câmeras térmicas:

Facilitam a medição de temperatura das pessoas em lugares de grande movimento, por serem fixadas na entrada das escolas e evitarem aglomeração (diferente daqueles aparelhos manuais, que tornam inviável a aferição de aluno por aluno). As câmeras conseguem medir a temperatura de até 15 alunos ao mesmo tempo e se alguém estiver com a temperatura de 37,8 graus ou mais, disparam um alerta. Branchini ressalta que se as câmeras alertarem para alta temperatura, fica a critério da instituição definir quem pode ou não entrar.

Divulgação: Dealer Shop

Direct Flow – Dispositivo que controla a entrada e acusa lotação máxima de pessoas:

Colocado geralmente na porta das escolas, o sistema direct flow (fluxo direto) é um painel que avisa quantas pessoas ainda cabem num determinado ambiente da instituição, autorizando apenas o limite programado. Depois disso, avisa aos alunos que eles vão precisar esperar mais um pouquinho para entrar. O dono do estabelecimento pode receber informações online sobre a lotação do local.

Divulgação: Dealer Shop

Câmeras de reconhecimento facial e identificação do uso de máscaras:

As câmeras que fazem o controle de acesso facial liberam as catracas sem que os alunos precisem tocá-la. O dispositivo ainda mede a temperatura, checa se estão sem febre e ainda acusa o uso ou não de máscara. De acordo com Branchini, as câmeras também são ideais para condomínios residenciais, centros empresariais ou clubes. “Você faz o pré- cadastro dos que frequentam o local e eles nem precisam avisar o porteiro”, afirma o especialista.

Divulgação: Dealer Shop

