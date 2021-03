Setor tech segue expansão, mesmo com crise

A recuperação econômica é uma prioridade no setor privado e governamental em 2021 e a tecnologia deve ter um papel essencial nesse processo. A previsão do IDC Brasil, líder em inteligência de mercado, é de que em 2021 o mercado de Tecnologia da Informação e de Telecomunicações crescerá cerca de 7%, mesmo com a pandemia de COVID-19, que vem afetando a economia e as empresas do Brasil e do mundo desde o ano passado.

O avanço da conectividade em nuvem, investimento em segurança da informação, IoT nas casas e expansão do 5G são alguns dos pontos que devem marcar o cenário este ano. O diretor comercial da InfoWorker Tecnologias, Josney Lara, destaca que o mercado de tecnologia tem avançado mesmo em meio à retração econômica, mantendo o crescimento do setor. “O setor de tecnologia se manteve em alta, mesmo em meio à crise provocada pela pandemia de Covid-19, uma vez que ofereceu as ferramentas necessárias para que o mundo não parasse por completo”, salienta.

Josney afirma que nunca a transformação digital foi tão intensa nas empresas como verificado no último ano. “O reflexo disso é que as empresas que oferecem soluções tecnológicas registraram as maiores altas do mercado. Isso impactou inclusive no mercado de trabalho, pois muitas oportunidades foram criadas para os profissionais da área”, comenta.

A InfoWorker, empresa especialista em tecnologia e inteligência de mercado, desenvolve soluções para empresas de todos os tipos e segmentos. Em 2020 a empresa teve um crescimento superior a 35%.

Mas o crescimento do setor pode ser visto em outras situações, como no avanço do PIB paulista em 2020. Mesmo com um crescimento tímido de 0,4%, esse resultado foi impulsionado pela alta de 1,8% no ano do setor de serviços e de tecnologia. Em Nova York, as ações de tecnologia voltaram a crescer, impulsionando os índices da Wall St.

No mercado de softwares, serviços e hardware, a previsão é de crescimento 10%, de acordo com a estimativa do IDC. “Os investimentos em segurança, cloud computing, modernização de sistemas e experiência do cliente têm sido a prioridade das empresas nesse momento”, explica. Ele explica que esses recursos são aplicados com objetivo de aumentar a produtividade e reduzir os custos.