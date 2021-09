Teatro Vitória traz para Limeira stand-up do humorista Nando Viana

O Teatro Vitória, de Limeira, recebe no próximo sábado, dia 4, às 20h o humorista Nando Viana com o espetáculo “Coloca cinto que a viagem vai ser longa”. Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é de16 anos. O Teatro Vitoria fica na Praça Toledo de Barros, s/n, Centro.

Trata-se do terceiro show solo na carreira do comediante gaúcho Nando Viana, que tem alcançado tanto sucesso quanto os anteriores “Da turma do fundão desde 1981” e “A vida não tá nem aí pro teu planejamento”. São 10 anos de carreira, contando as histórias mais engraçadas que acontecem com ele diariamente, em seu cotidiano.

Os casos vão desde a experiência de ser pai até a sua participação no fenômeno de audiência “A Culpa é do Cabral”, programa que apresenta com os amigos Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Rafael Portugal e Rodrigo Marques, no Comedy Central. Nando ainda passa por momentos muito engraçados que falam de seus medos da velhice e sobre as “brisas” mais loucas que já passaram por sua cabeça em seus momentos de reflexão. O espetáculo tem duração de 80 minutos e a classificação etária é de 16 anos.

