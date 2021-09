Teatro Municipal de Piracicaba apresenta Afonso Padilha no domingo

Teatro Municipal Losso Neto, de Piracicaba apresenta no domingo, às 19h, o show solo do humorista Afonso Padilha. Referência do estilo stand-up comedy do país, Padilha conta que a comédia sempre esteve presente em sua vida, mas foi a partir de 2010 que começou a encarar esta arte como trabalho.

Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é de16 anos. O Teatro Municipal Losso Neto fica na Avenida Independência, 277, Centro.

Tem três especiais de comédia no seu canal no YouTube e um na Netflix mundial. Seu humor sincero e diferenciado faz rir com histórias pessoais que, claramente, denuncia que ele não tem maturidade para entender alguns assuntos pertinentes do alto dos seus pouco mais de 30 anos.

Serviço

Afonso Padilha

Local: Teatro Municipal Losso Neto / Av Independência, 277 Centro

Dia: 5 de setembro, domingo

Horário: 19h

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

Informações: telefone (19) 3294-3166