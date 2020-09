Teatro Drive in chega ao Tivoli

Depois do sucesso do Cine Drive In, o Tivoli Shopping prepara mais uma edição especial do gênero. De 18 a 20 de setembro (sexta-feira a domingo), no estacionamento do bairro Mollon, a diversão está garantida para todos os públicos com stand up, show musical e apresentações teatrais infantis e humorísticas. O stand up de Marcus Cirillo abre as apresentações nesta sexta-feira, às 20h.

Os ingressos infantis custam R$ 40,00 e os demais R$ 50,00 com o valor de estacionamento já incluso. Serão permitidas quatro pessoas por carro, conforme previsto no Plano São Paulo de enfrentamento da covid-19. Os ingressos devem ser adquiridos pela plataforma https://ingressodigital.com/list.php?busca=S&txt_busca=Drive-in+Santa+B%C3%A1rbara&txt_busca_m=

Durante as apresentações será possível a compra de pipoca, bebidas e chocolates por meio do sistema delivery no local do evento e também das lojas do Tivoli Shopping.

Programação das apresentações

18/09 (sexta-feira) – Stand up “Marcus Cirillo” – 20h

Marcus Cirillo é um homem do campo bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade. Ele está conquistando o Brasil com seu circuito de Stand up comedy e se destacou no Prêmio Multishow de Humor 2017 e nesta Nova Temporada do Comedy Central, também esteve no Programa do Porchat, The Noite com Danilo Gentili e em novembro de 2018 esteve no Conversa com Bial ao lado de Eduardo Costa. Marcus Cirillo mostra que todo mundo precisa de um toque interiorano. Com muito humor e cheio de atuação, Cirillo faz rir tanto os homens do campo como os da cidade grande.

19/09 (sábado) – Teatro infantil “Uma Aventura Congelante 2” – 17h

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Uma história livremente inspirada no grande sucesso de bilheteria: Frozen 2.

19/09 (sábado) – Show “Bohemian Rock” – (Queen Cover) – 20h

A Bohemian Rock homenageia a banda lendária Queen. O conjunto é formado pelos “Queen maníacos”: Luizinho Caldeira (Freddie Mercury), Edimilson Mih (Brian May), Eduardo Zardeto (John Deacon) e Pedro Martin (Roger Taylor). A proposta da banda é reviver todos os momentos gloriosos de Freddie Mercury e cia. com os grandes sucessos que marcaram vidas e momentos de muitas pessoas. Os integrantes vestem o figurino fiel à banda inglesa, com performance de palco idêntica. A Bohemian Rock tem em seu repertório músicas de todas as fases do Queen. Desde sucessos que foram extremamente marcantes, como Bohemian Rhapsody, We will rock you e We are the champions , como também aqueles super hits que emplacaram as discotecas por todo o planeta, como I want to Break Free, Radio Ga Ga, Another one Bites the dust , Don’t Stop Me Now.

20/09 (domingo) – Teatro infantil “Patrulha em Ação” – 17h

Liderados pelo menino Ryder, a Patrulha em Ação recebe vários pedidos de ajuda e com o apoio dos cachorrinhos consegue salvar vidas. Para solucionar os problemas, a equipe divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção.

20/09 (domingo) – Apresentação “Palhaço Tubinho” – 19h

Crianças e adultos têm um bom motivo para rir com o Circo de Teatro Tubinho. A apresentação do artista conta, como de costume, com muitos números engraçados e a promessa de não deixar ninguém de cara fechada. Tubinho, na verdade, é alegria sem freios. Pereira França Neto, o homem por trás do rosto colorido, promete ficar com sua lona em funcionamento até o riso tomar toda a plateia.

