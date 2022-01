Taxa de positividade para Covid superior a 50%

A taxa de positividade de COVID-19 não para de crescer e a taxa de transmissão está em 1,6 – a maior em um ano. No Brasil, a cada dois testes, um tem resultado positivo, segundo dados de laboratório privado Grupo Pardini com atuação em todo País. Infectologista alerta: é preciso conter logo essa transmissão

O Grupo Pardini, rede de medicina diagnóstica, monitora diariamente o constante crescimento no volume de exames e da positividade dos testes de Covid.19. A média é de 20 mil exames RT-PCR (padrão ouro para diagnóstico da doença) realizados no Brasil. A taxa de positividade está acima dos 50%. A infectologista e assessora médica da rede de laboratórios, Melissa Valentini destaca que é urgente conter essa transmissão.

Quem tiver sintomas gripais deve se manter isolado. Quem aguarda resultado de teste e até mesmo quem não conseguir fazer o exame para diagnóstico, deve fazer a quarentena. Além disso, continuar com as medidas já conhecidas como o uso correto de máscaras, lavagem das mãos e distanciamento adequado. Segundo ela, só assim será possível conter a transmissão do vírus, considerando que a ômicron é uma cepa altamente infecciosa.

Ontem, (17/01), foram coletados aproximadamente 16 mil testes RT-PCR (padrão ouro para diagnóstico da Covid-19) em todo território brasileiro. Em comparação com a média móvel dos últimos 14 dias, identificamos um crescimento de 45%. Também registramos 54,6% de positividade nos testes. Quando comparada com a média móvel dos últimos 14 dias, a positividade aumentou 12.1 p.p.