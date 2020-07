Taxa de ocupação dos leitos faz RMC regredir à fase vermelha

O anúncio oficial de regressão de fase de flexibilização no Plano São Paulo da Região Metropolitana de Campinas foi realizado no pronunciamento do governo do estado de São Paulo nesta sexta-feira.

Com a regressão da fase laranja para a fase vermelha, Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa terão que fechar o comércio novamente. Na fase vermelha, apenas estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias e supermercados, podem permanecer abertos.

O motivo da regressão de fase é o aumento da taxa de ocupação de leitos destinados ao tratamento de coronavírus nos municípios. A informação foi anunciada pela Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen.

Patrícia ainda explicou que a mudança de fase era pra acontecer apenas daqui 7 dias, porém, devido aos números, a região de Campinas precisou mudar de fase de forma extraordinária.