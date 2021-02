Tava com 8 buchas de maconha e R$ 13. Foi preso

imagem de arquivo

Um rapaz que foi parado pela Polícia Militar acabou preso por ter 8 buchas de maconha e R$ 13 em dinheiro. Segundo relato do boletim de ocorrência, W.L.S. estava parado em um ponto quando foi abordado. Aos PMs, ele teria dito que estava com a droga para consumo próprio mas que trabalhava no tráfico no ponto. Mas também teria dito que iria afirmar no plantão que a droga era apenas para seu consumo.

O ponto do tráfico fica na rua do Estanho no jardim Molon. Apesar da argumentação do rapaz, ele acabou preso.