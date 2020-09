Ameaçou a vizinhança, foi em cana mas pagou fiança e saiu

A Guarda Municipal de Americana deteve um homem por ameaçar vizinhos, assustar a vizinhança e por posse ilegal de arma fogo no bairro Monte Verde, área rural da cidade. Ele estava com 2 espingardas na rua Baleia Azul e a ação foi por volta das 16:30h na sexta-feira.

Patrulhamento Tático de Romu Canil, a equipe tomou conhecimento via rede rádio Gama, de que haveria um homem em posse de uma arma de fogo possivelmente calibre 12 ameaçando as pessoas no meio da rua.

Já chegando no local, foi feito contato com uma moradora que disse desconhecer as acusações ou mesmo haver arma de fogo. Ela liberou a entrada dos Guardas no imóvel e após uma averiguação, os GMs obtiveram sucesso na localização de uma espingarda calibre 32 atrás do guarda roupa, uma espingarda de pressão calibre 5.5mm .22, um pote de vidro contendo 13 cartuchos carregados, um deflagrado e um pote pequeno contendo 86 chumbinhos.

Durante a averiguação, o proprietário do imóvel- o pedreiro V.A.S., 44, chegou e, questionado, confessou que as armas eram de sua propriedade e que não teria documentos das referidas. Ante o exposto, indivíduo conduzido a CPJ local deliberando autoridade policial pelo auto de prisão em flagrante, arbitrando fiança no valor de R$ 1.100 que após ser paga fora liberado.

Após procedimentos cartorários de polícia judiciária armas e munições apreendidas em auto próprio.

Apreendidos:

1 Espingarda calibre.32 numerada

1 Espingarda de pressão calibre.22 numerada

13 munições intactas de calibre 32

1 munição deflagrada

86 chumbinhos