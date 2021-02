Tatuada, Cosplayer, Catarinense na Paulista e Goiana

Musa de Santa Catarina causa engarrafamento na Paulista

Andréia Menegon “parou” a Av. Paulista em noite de ousadia- Em preparação para a grande final do Musa do Brasil 2020, que acontece em São Paulo no dia 06 de março, a Musa do estado de Santa Catarina Andréia Menegon literalmente parou o trânsito da principal avenida do país.

Ousada, a beldade posou para uma marca de lingeries e mostrou um corpo perfeito. À bordo de um body vermelho e um fio dental com brilhantes a loira causou um verdadeiro engarrafamento da Av. Paulista.

A modelo também aproveitou para mostrar toda sua ousadia e desfilou com a faixa de musa do seu estado. “Os paulistas me amam. Toda vez que venho à São Paulo recebo muito carinho e afeto das pessoas da cidade”, disse durante o ensaio.

Andreia está confiante no título nacional e segue na preparação para a disputa. “Infelizmente devido à pandemia não foi possível para a organização realizar o evento que estava previsto para dezembro. Tomara que agora dê certo! Estou em preparação total com foco no título!”

Fotos: Ernesto Eillers / Ag. Luxxus

Josi Liberato disputa para ser Musa do Atlético-GO

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da Josi Liberato, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Josi, paraense, de apenas 24 anos, torce para o Atlético Goianiense e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do Dragão falou sobre a emoção de participar deste evento.

“Me sinto lisonjeada de participar desse concurso, onde a mulher é centro das atenções, mas não pelas suas características físicas, e sim pela sua representatividade. É muito importante que a mulher não seja vista somente como peito ou bunda, pois cada uma tem suas características que a torna única. Foi o que me deu gás para participar desse evento, e elevou minha auto-estima, me sinto mais bonita e feliz”, disse.

“Está sendo um desafio muito grande representar o Atlético Goianiense nesse concurso, pois a distância me impede de estar ativamente com a torcida. Acompanho todos os jogos pela TV e sempre acompanho tudo pelas redes sociais. O amor distante me conquistou, sou apaixonada pelo Atlético Goianiense”, completou a bela torcedora do time goiano.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Josi Liberato basta seguir ela no seu Instagram @josi_liberato.

Miss Tattoo Karina Oliveira aumenta seios e exibe resultado

Ela chama a atenção de todos com seu corpo escultural e sua beleza fora do comum. Estamos falando da miss tattoo Karina Oliveira que exibiu seu shape que ficou ainda mais lindo após troca das suas próteses de silicone onde fez um upgrade de 300 ml para 550ml.

Linda, tatuada e a mil por hora, essa é a Karina que retomou aos treinos em 2021 e promente vir com tudo nesse ano com muitas novidades. A beldade ainda promete para esse trimestre um lançamento de um projeto empresarial que vai fazer a cabeça das belas do Brasil.

A musa tatuada é amante de alimentação saudável e viagens, enchendo os olhos por onde passa e postando tudo para seus seguidores como um guia de viagens bem divertido. Para acompanhar mais sobre a gata Karina Oliveira, basta seguir ela pelo seu Instagram oficial @karinakaoliveira.

Cosplayer Heloisa Campos é destaque nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e inúmeras tattoos, que são 24 no total. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a modelo, Cosplayer, Suicide Girl e digital influencer Heloisa Campos, conhecida como “Hilo”, vem sendo destaque nas redes sociais aumentando cada vez mais o seu número de seguidores.

A paranaense Hilo, que também formada em psicologia e atua como fotógrafa, já estampou duas vezes a Revista Sexy, recebe elogios diariamente dos seus 150 mil seguidores pelo seu estilo original e suicide. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza e sensualidade dessa gata que é apaixonada por tirar fotos fazendo cosplayer de vários personagens exibindo suas diversas tattoos em ensaios sensuais.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito gata”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da gata que sem dúvida é inspiração para muitas mulheres com seu estilo autentico. Vale a pena acompanhar de perto e aguardar ela conquistando o Brasil. Para poder acompanhar mais sobre a Hilo, basta seguir ela no seu Instagram @hilu_hilu