Tatuadas. A ousada, a modelo e a fitness

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Jaiane Limma, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais onde possui mais de 170 mil seguidores.

Esplêndida e provocante, Jaiane Limma é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa gata que é apaixonada por tatuagens, adora tirar fotos sensuais para exibir seu corpo sarado.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios de bíquini e sempre ostentando decotes explosivos para exibir seus seios turbinados. Para poder acompanhar mais sobre a gata Jaiane Limma basta seguir ela no seu Instagram @jaianelimma.

Clara Rebeque tatuada fitness

A estudante de medicina também pretende consolidar carreira artística.

Uma loira linda, com apenas 21 anos de idade e muita beleza. Essa é a melhor forma de descrever a estudante de medicina Clara Rebeque. Aproveitando a quarentena a beldade está focando nos treinos e dietas e quer ser referência fitness e musa.

Isso porque ela está sendo cotada para desfilar no próximo carnaval como musa de uma grande escola de samba e sabe da responsabilidade, outra coisa é que ela deve usar sua experiência como estilista e fazer seu próprio desenho já imaginou ? Com toda certeza será uma das mulheres mais faladas no carnaval.

Clara também é muito demandada por fotógrafos que atualmente se enfileiram para ter a possibilidade de clicar a beldade. Sem dúvida alguma a beldade será uma grande referência pra muita gente e deve conquistar o Brasil. É uma daquelas belezas que vale a pena acompanhar a evolução.

Barbie Tatuada acelera na quarentena

A modelo internacional Luka Dias, apelida pelos íntimos de “A Barbie Tatuada”, realizou nessa semana um lindo ensaio fotográfico na praia da Urca no Rio de Janeiro. A loiraça publicou as fotos nas suas redes sociais e aproveitou para comemorar o aniversário de um ano e meio da sua marca de roupas Rock Zone.

Ela agradeceu a todos que a apoiaram e também anunciou o lançamento da sua nova linha em parceria com a Rainhas Tatuadas e Yuura Gomes.

“Há um ano e meio nascia a Rock Zone e hoje estou realizando o nosso primeiro editorial em parceria com o grande fotográfo Victor Hart, participando então da sua história, que esse ano completa 40 anos de moda e fotografia e realmente que um sonho, não só isso, nossa estrela, além das duas fotos para as mídias sociais será na Itália! Estou totalmente sem palavras! Muito obrigada Victor Hart, Jeisi e Gis Pereira que realizaram esse editorial histórico e internacional”, declarou Luka Dias que comunicou que o fotográfo Hart Victor lançou seu livro chamado “Faces do Brasil”.

Ainda complementando sobre a nova linha da Rock Zone, a modelo disse. “A nossa nova linha também conta com Rainhas Tatuadas e Yuura Gomes, onde também será vendida online”, disse.

Produção do ensaio: @hartfotografias, @jeisibeauty e @gispereirasilva

Apoio: @rainhatatuadas e @yuura.999

Sigam: @rockzone.br e @lukadias.br