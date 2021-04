Taróloga revela previsões para o amor e trabalho

O sol saiu de Áries e entrou em Touro, onde fica até o dia 20 de maio. A taróloga e cartomante Maria do Sol conta o que as cartas revelam para o segundo signo do zodíaco, caracterizado pela determinação e persistência. “A fase traz muito da energia terrena do signo da firmeza, da estabilidade financeira e da teimosia”, diz Maria do Sol, conhecida nas redes sociais como Magia do Sole. A taróloga detalha as características dos taurinos:

“As pessoas de Touro gostam de estabilidade financeira e emocional. Ás vezes são julgados como muito materialistas, mas eles trabalham com toda a força para alcançar a estabilidade e o conforto que tanto desejam. São regidos pelo planeta Vênus, que traz criatividade, habilidades manuais, certo fascínio/encanto natural. Gostam muito da natureza e dos animais. São alegres e solares.”

Além das previsões para o amor e o trabalho, Maria fala também quais são as pedras, ervas, incensos e banhos associados à Touro, grandes aliados para a potencialização dos bons resultados e que proporcionam uma força extra, energização e proteção para o enfrentamento dos desafios.

Trabalho: carta Roda da Fortuna

No âmbito da carreira profissional, este ano será bem positivo em termos de dinheiro, contrato, compra e venda para os taurinos. Mas Maria faz um alerta: “Para quem tem trabalho, tenha muito cuidado para não perder propostas e contratos. Do mesmo jeito que a roda gira para o lado positivo, também pode girar o contrário.”

A cartomante dá ainda boas notícias para quem está na busca por um trabalho: “Se você está desempregado, as coisas vão melhorar. Dentro de 5 ou 6 meses terá abertura de caminhos, propostas de trabalho. Já para quem teve dinheiro perdido, ou algo do tipo, vai recuperar o dinheiro, ou seja, se alguém te deve, irá te pagar.”

Amor: carta da Força

Para as pessoas que já estão em um relacionamento (namoro ou casamento), Maria do Sol aconselha: “Tenham paciência, pois as dificuldades serão vencidas com muita força de vontade.”

A carta fala também de uma paixão adormecida entre duas pessoas, indica que é necessário esquentar a parte sexual fazendo algo diferente para que o relacionamento não esfrie. Já para quem está solteiro e sonha em encontrar um amor, a taróloga conta boas previsões: “Ainda não é o momento certo, mas dentro de alguns meses você pode conhecer uma pessoa e ter um relacionamento duradouro. Não perca a esperança, porque esse amor vai chegar.” Maria finaliza: “A carta da Força para o amor, de um modo geral, fala para as pessoas acreditarem em seus potenciais.”

Carta do tarot: Papa

A carta do tarot que representa Touro é a carta do Papa e retrata pessoas conservadoras, teimosas, porém confiáveis e honestas, muito inteligentes, pacientes e sábias.

A carta do Papa significa que os taurinos têm uma intuição muito forte, através da espiritualidade, da religião. Representa a busca da verdade e o desenvolvimento da confiança naquilo que cada um acredita. A carta também fala que com paciência, tranquilidade e sabedoria, os taurinos esperam o momento certo para agir e crescer na vida, e assim conseguem alcançar tudo o que querem.

Pedras associadas à touro:

As pedras que trazem fortuna para o signo de touro são: esmeralda, aventurina, jade e florete, todas com a cor verde. Elas podem ser levadas no bolso ou serem usadas como joias (pulseira, cordão, brinco) para trazer fortuna.

Ervas:

Por mais que sejam amorosos, alguns taurinos travam na hora em que precisam se expressar. A malva alivia esse incômodo, ajudando no equilíbrio emocional, e na comunicação. Outras ervas associadas: menta, alfazema, violeta

Incensos:

Sândalo, cravo, patchouli e canela. “Cada incenso é capaz de canalizar e influir com uma energia diferente. Os taurinos são sempre muito afetuosos e gostam de aromas marcantes”, explica Maria.

Banho de ervas para os taurinos

Banho com malva: “Os taurinos podem ter dificuldades de demonstrar sentimentos, e um banho com a malva, uma erva que possui energia feminina, como Vênus, o planeta regente de Touro, promove o acolhimento para destravar os sentimentos.”

Como fazer: Você vai precisar de 6 folhas de malva e 1 litro de água. Amasse com a mão as 6 folhas de malva enquanto faz seus pedidos. Depois coloque as ervas e a água num recipiente, com 8 gotas de alfazema. Misture e deixe descansar por uma hora. Depois é só tomar o banho da cabeça aos pés.

Saiba mais sobre Maria do Sol

Para muitos, dom é uma herança passada de geração em geração. Assim foi com Maria do Sol. Sua bisavó era índia e se envolveu com um cigano, trazendo ares místicos à família, quando aprendeu a leitura das cartas e a prática da adivinhação. Passado de mãe para filha, de todos os irmãos, Maria foi a única a dar continuidade e hoje se consagra levando seu esoterismo do Brasil à Itália.

Maria do Sol vê sua jornada como uma missão espiritual de ajudar pessoas e assim seguirá. Segundo a taróloga, a maioria das pessoas a procuram para saber sobre o futuro em questões relacionadas a amor e prosperidade. Também vão em busca de tranquilidade através de seus banhos calmantes.

Quanto às previsões gerais para o futuro, ela fala sobre a pandemia: “Vejo que a pandemia tem a ver com a mão do homem e dos seres divinos. Faz parte do processo de purificação da terra”.