Taróloga faz previsões. Política, amor, famosos e Copa do Mundo

Os últimos dois anos foram bem conturbados na área da saúde, política e negócios. De acordo com a taróloga Célia Siqueira, as previsões apresentadas para 2022 não são tão ruins. Pela soma dos algarismos 2+0+2+2, o sexto Arcano maior do tarô para esse ano é a carta do amor, dos enamorados ou amantes.

Segundo a leitura, será um ano de muitos relacionamentos amorosos, principalmente para os signos de câncer, virgem e gêmeos, e também menos brigas familiares. Por ter forte influência dos orixás Iemanjá e Oxum, o novo ciclo trará muita força, justiça e intensidade. Será preciso ter muita atenção nas escolhas ao longo ano.

“É um ano de reforma íntima e muitas dúvidas, ideal que as pessoas busquem uma orientação, seja religiosa ou psicológica. Importante que sejam prudentes nas escolhas e não tome decisões precipitadas, principalmente nos negócios. Apesar de 2022 ser positivo para investimentos, é necessário ter cautela e selar acordos e contratos somente após o mês de abril”, diz Célia.

Na política, dois grandes nomes já em destaque permanecerão no topo da disputa para presidência, surgirão novos candidatos para outros cargos, e muitos deles, jovens. O setor do turismo, imobiliário e eventos crescem e ganham novos formatos de negócios. Vendas de casas, apartamentos e terrenos se intensificam, e o sonho da casa própria para muitas pessoas, se torna realidade. No esporte, a Copa do Catar promete muitas emoções entre Alemanha, Itália e Brasil, que poderão passar das quartas de final.

Segundo a taróloga, na saúde acontece descobertas promissoras sobre algumas doenças, como o câncer, mas por outro lado, doenças antigas ressurgem com força, como o sarampo e catapora. A taxa de desemprego continua alta, contudo, surgem mais negócios próprios e novos microempreendedores se lançam no mercado. Desastres naturais serão frequentes, principalmente enchentes, por causa da quantidade elevada de chuva.

Na televisão, o apresentador Fausto Silva (Faustão) tem uma volta triunfal, surpreende com seu posicionamento e a condução do novo formato. Ana Maria Braga se afasta mais uma vez por problemas de saúde. Surgem programas de entrevistas e entretenimento, com ênfase na mulher. Muitos influencers que possuem canais expressivos no YouTube, lançam novos projetos também na mídia televisiva. O setor cultural retoma cheio de novidades, na música com novos estilos, no teatro e no cinema nacional.

O Big Brother Brasil 22 será marcado por muitas brigas e romances, principalmente pela formação de um casal, que surpreenderá todos os expectadores pela união dentro da casa. Marcos Mion terá mais visibilidade e credibilidade dentro da emissora, Luciano Huck se mantem estável e existe grande possibilidade de Angélica voltar às telinhas.

Será um ano muito bom para Anitta, lançará diversos trabalhos, fará ótimas parcerias com setor industrial e por ser o ano do amor, possui grande possibilidade de namorar, com isso se dedicar um pouco mais a sua vida pessoal do que de costume. Whindersson Nunes também engata um relacionamento sério, Xuxa pode se tornar avó e grandes nomes, como Roberto Carlos e Silvio Santos, passam por problemas sérios de saúde.