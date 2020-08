Taróloga faz previsões da pandemia e da política

O primeiro semestre foi marcado por muitos momentos difíceis e o segundo com a flexibilização está menos sacrificante, porém não tão diferente em relação às dificuldades emocionais. Para saber um pouquinho como serão os próximos meses até o fim do ano, a taróloga Célia Siqueira apresenta um resumo geral.

Célia afirma que no amor a maioria dos solteiros, apesar da carência, não querem relacionamento sério e uma outra parte, nem desejam ter os casos aleatórios, preferem focar no setor profissional, repaginar a vida e buscar novas maneiras de ser feliz. Para quem é comprometido, um ponto negativo, haverá ainda muita separação. O ano do amor será 2021.

“A crise vai tornar o brasileiro ainda mais criativo nos próximos meses, muitos trabalhadores que ficaram desempregados, terão crescimento e oportunidades de desenvolvimento como microempreendedores individuais. As mulheres terão destaques e mesmo com os maridos em casa ou trabalhando, serão o auxílio financeiro doméstico”, diz Célia.

A taróloga completa que em meados de setembro, será o momento mais complicado da contaminação em algumas cidades de São Paulo, e que a estabilização se inicia apenas no fim do ano. Em relação aos assuntos de política, será um escândalo atrás do outro, investigações e haverá até prisão de ex-governador.

