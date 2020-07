Tapete higienizador ajuda no combate ao coronavírus

A L.Grav, fundada em abril de 2020, em meio a pandemia do novo coronavírus, tem se destacado no mercado após criar, patentear e comercializar o tapete higienizador de calçados. O produto foi criado pelo engenheiro de segurança do trabalho Anderson Santos. No tapete é só colocar detergente, álcool ou desinfetante (o mesmo utilizado para lavagem de roupas) para sanitizar o calçado e evitar a propagação do Covid-19.

O tapete higiênico e a L.Grav foram criados devido a crise econômica causada pela pandemia. Os sócios Anderson Santos e Fabiana Santos dirigem a Eprodesq desde 2013 e, no mês de abril de 2020, viram o faturamento de sua empresa (uma indústria de equipamentos para segurança do trabalho) zerar.

Para conseguir fugir da crise, os sócios criaram a L.Grav e, além dos tapetes, iniciaram a produção de itens voltados ao consumidor utilizando da matéria prima que estava parada no barracão de produção da Eprodesq.

Hoje, o produto está sendo sucesso de vendas, principalmente para comércios. A L.Grav, em maio, equipou nove unidades de saúde da cidade de Marília com tapetes higienizadores como forma de contribuir com a sociedade.

Os produtos podem ser encontrados no site https://lgrav.lojaintegrada.com.br/2THG

Sobre a Eprodesq e a L.Grav

Fundada no ano de 2013, a Eprodesq surge ao mercado com um slogan arrojado e diferenciado sendo esse “Um Novo Conceito de Aplicar Engenharia”. Esse slogan dar-se através da integração das áreas de Segurança do Trabalho, Qualidade, Meio Ambiente e Processos Produtivos “Produção”.

Além de atuar em consultorias, fabricação de máquinas e assessorias em segurança do trabalho, a Eprodesq atua na educação continuada através de cursos, treinamentos e palestras ministrados por profissionais da empresa, que vivenciam diariamente a área acadêmica, ministrando aulas em cursos técnicos, graduação e pós- graduação, facilitando a didática e realizando a melhoria contínua do aprendizado dos participantes dos cursos e treinamentos.

Em 2015 a Eprodesq passou a fabricar e instalar as Proteções físicas das máquinas e equipamentos com o objetivo de trazer uma maior confiabilidade para os parceiros, agregando assim todo processo de adequação de Nr 12. Também no mesmo ano a Eprodesq passou a desenvolver máquinas inovadoras para o setor frigorifico, agregando eficiência na produtividade e segurança para integridade física dos trabalhadores. Hoje, a empresa possui em seu parque fabril máquinas de alta performance, capaz de trazer agilidade, rapidez e qualidade para nossos parceiros.

Em 2020, devida a pandemia, a Eprodesq lançou a L.Grav, e-commerce voltado a comércios e consumidor final, comercializando o tapete higienizador de calçados, desenvolvido e patenteado pela marca. O tapete é um dos aliados no combate ao coronavirus.

https://lgrav.lojaintegrada.com.br/