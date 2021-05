A Rua Cabo Oswaldo de Moraes, região do bairro Conserva, recebeu nesta terça-feira (11) manutenção do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Na via, foi feito reparo na rede de água.

Nesta terça-feira, o DAE totaliza 80 serviços de manutenções na cidade. Estão programados consertos de vazamentos de água e de cavaletes, ligações de água e de esgoto.