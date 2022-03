TANTRA, Tampar o umbigo e proteção contra energias negativas

Mesmo fora da casa mais vigiada do país, Jade Picon ainda é responsável por movimentar o mundo digital em diversos aspectos. O fato da participante tampar o umbigo com um esparadrapo para evitar absorver energias ruins chamou atenção desde o início do programa e hoje vamos entender como o tantra pode nos ajudar a entender melhor este ato.

João Vitor Heringer, conhecido como ‘o Padrinho‘, é massoterapeuta tântrico, especialista em magnetismo e possui um vasto conhecimento sobre o mundo energético e o comportamento dessa energia na vida humana. “Quando eu comecei a dar cursos de massagem tântrica, eu também acreditava nisso. Eu também tampava o meu umbigo, mas não adiantava de nada. Me sentia cansado do mesmo jeito, quando eu aprendi sobre outros detalhes do magnetismo e da energia do tantra e fui testando, entendi que o umbigo tampado não muda nada, porque se você já tem uma crença pré-imposta sobre aquela situação, você já gera uma reação no seu corpo sobre aquele mal ou bem”, pontua.

De acordo com o especialista, baseando-se em preocupações e medos gerados por crenças, o corpo reage fazendo o indivíduo ter alguns sintomas que facilmente são relacionados à energia. “Se o seu amuleto for o objeto e não a sua fé, de que vale isso se um dia ele quebrar? Ou se um dia você esquecer?”, questiona o massoterapeuta tântrico.

Nesse contexto, o Padrinho defende que a energia vem de dentro, as intenções devem ser postas para o universo pelos próprios indivíduos. “Muitas pessoas gastam dinheiro, energia e fé em pessoas que vendem essas coisas para poder tirar o seu dinheiro e o seu tempo e ainda prejudicar a sua vida”, alerta.

Para ele, em um momento no qual não há possibilidade de fazer um ‘raio x’ da alma, não é possível mapear a energia. “As crenças têm o poder de gerar preocupações e irritações no corpo. Acredito que seja válido realmente tentar uma conexão com o universo diretamente, sem depender de amuletos ou objetos”, pontua. “Se a energia em você não estiver bem conduzida, nada externo vai adiantar”, conclui.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oZObOQ4ieXg

Sobre o Padrinho

João Vitor Heringer, mais conhecido como Padrinho, é massoterapeuta tântrico e especialista em hipnose. Nas redes sociais, ele se tornou famoso por dar orientações e tirar dúvidas sobre o Tantra. Ele também oferece livros sobre sexualidade e cursos de massagem tântrica.

Ele criou uma nova vertente do Tantra mesclando diversas habilidades de segmentos diferentes e hoje já alcançou através do Método Excessus milhares de vidas que foram transformadas através da Massagem.