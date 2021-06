Tanqueray e Muma se unem para celebrar World Gin Day

Para celebrar em grande estilo o World Gin Day, que foi dia 12 de junho, a Tanqueray, líder de mercado da categoria de gin, e a MUMA, startup de venda de móveis de design e peças de decoração autorais, se unem em uma parceria exclusiva e lançam o Tanqueray Home Bar.

Criado para proporcionar momentos únicos e transformar o consumo de bebidas em casa, o Tanqueray Home Bar tem o DNA das criações de Muma: é versátil por ser modular, feito com madeira de reflorestamento e produzido sob encomenda, para não gerar desperdícios.

O Tanqueray Home Bar, tem três opções de carrinhos: a The G&T Station, a The London Dry e a versão mais completa batizada de Carrinho Bar The Nº10 – todas com design inspirado pelo mundo botânico, traços que remetem à icônica garrafa do clássico Gin e itens em tons e texturas naturais ou em madeira verde Tanqueray, e estrutura de aço carbono com pintura automotiva na cor dourado.

O Carrinho Bar The Nº10 vem acompanhado de peças modulares, também vendidas separadamente; a Bandeja The Perfect Serve, fabricada em mdf, com acabamento laqueado na cor verde Tanqueray e personalizada com a logo da bebida; a Tábua de Cortes The Good Mixer, produzida em valchromat, material anti séptico e ideal para uso em cozinhas; a Caixa de Especiarias The Botanist Expert, ideal para armazenar especiarias e manter o frescor dos ingredientes; e Vaso em vidro para gelo (único item não vendido separadamente).

“O Tanqueray Home Bar materializa perfeitamente a união entre Muma e Tanqueray. É um objeto de desejo que transporta a experiência única da alta coquetelaria para a casa, sendo capaz de criar um momento muito especial”, celebra Matheus Ximenes Pinho, fundador e CEO da MUMA.

“Nessa nova relação que os consumidores estão desenvolvendo com seus lares, apresentamos uma solução para transformar esse ambiente. Mais do que nunca, queremos estar próximos dos consumidores e essa parceria reforça nosso objetivo de transformar a coquetelaria em casa em uma experiência inconfundível e sofisticada, impulsionando a cultura do gin como uma bebida versátil e perfeita para qualquer ocasião”, aponta Paula Costa, VP de Marketing da Diageo.

O lançamento oficial acontece no dia 12 de junho exclusivamente no site da MUMA.

Sobre Tanqueray

Perfeito para harmonizar com momentos inconfundíveis, Tanqueray é um gin da Diageo conhecido pela sua tradição e sabor marcante. Líder de mercado no Brasil, a marca foi criada em 1830 por Charles Tanqueray, e diferencia-se pelo rigoroso processo de seleção a qual os ingredientes botânicos que compõem sua receita são submetidos. A fórmula de Tanqueray foi desenvolvida para equilibrar perfeitamente os quatro ingredientes botânicos em sua composição e levou cerca de 300 tentativas até atingir o sabor inconfundível pelo qual é mundialmente conhecido. Atualmente, a marca Tanqueray tem em seu portfólio rótulos como Tanqueray Sevilla, Tanqueray Rangpur, o ready to drink Tanqueray Tonic e o super premium Tanqueray Nº Ten, único gin e destilado branco presente no hall da fama da competição mundial de destilados de São Francisco e ganhador da medalha “Double Gold” por 6 anos consecutivos

Site: www.tanqueray.com

Instagram: @tanqueraybr / #TanquerayInconfundivel

Sobre a Diageo

A DIAGEO é líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium, com uma coleção de marcas nas categorias de bebidas destiladas, vinhos e cervejas. Essas marcas incluem SMIRNOFF, JOHNNIE WALKER, GUINNESS, BAILEYS, OLD PARR, CÎROC, TANQUERAY, entre outras, e a nacional YPIÓCA. A DIAGEO é uma empresa multinacional que opera em 180 países. As ações da companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (DEO) e na Bolsa de Valores de Londres (DGE). Para mais informações sobre a DIAGEO, seus funcionários, suas marcas e seu desempenho, visite www.DIAGEO.com . Celebre com responsabilidade e saiba mais sobre consumo responsável de bebidas alcoólicas em www.DrinkiQ.com.br

Sobre a Muma

A MUMA é uma loja online de design autoral e marketplace, que traz a assinatura de profissionais emergentes e consagrados do mundo todo e distribui os produtos em todo o Brasil por meio do e-commerce. A marca valoriza o criador e aposta em mais de quinze mil produtos, entre móveis, utensílios domésticos e de decoração, desenvolvidos por artistas como Humberto da Mata, Tiago Curioni, Marcelo Rosenbaum, Studio Massa e Maurício Arruda, entre outros nomes de peso.