Tâmara: opção pré-treino e substituição do açúcar

De sabor adocicado e marcante, a tâmara é muito famosa por ser uma substituição natural ao açúcar e uma opção saudável para matar a vontade de comer doces.

Originária das tamareiras, essa fruta exótica pode ser considerada um superalimento, pelos altos níveis de nutrientes que possui e até compor a alimentação como opção pré-treino, de acordo com a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau.

Se você ainda não conhece as propriedades da fruta, Renata listou as principais características e bons motivos para você incluí-la na rotina. Anote!

• Rica em antioxidantes, previne o envelhecimento celular precoce;

• Fonte de carboidratos, a fruta fornece energia para o corpo;

• Por ser rica em fibras, é benéfica para a saúde intestinal e proporciona sensação de saciedade;

• Contém uma pequena quantidade de proteínas, o que pode ajudar na recomendação proteica total do dia;

• Fonte de potássio, ferro, cálcio e cobre, minerais relacionados à saúde muscular, cardíaca, óssea, metabólica e prevenção de anemias;

• Contém vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina e niacina), que são

importantes, principalmente, para o metabolismo energético.

Apesar da tâmara ser conhecida por agregar sabor às receitas doces, a fruta também rende ótimos preparos salgados, como saladas e petiscos com queijo e nozes.

Confira as dicas e receitas que a nutricionista do Oba Hortifruti separou:

TÂMARA PARA SUBSTITUIR AÇÚCAR EM BOLOS

Ingredientes:

Para cada xícara de açúcar da receita, use ½ xícara de tâmara sem caroço hidratada.

Preparo:

1) Bata as tâmaras no liquidificador ou processador até formar uma pasta.

2) Em seguida, bata os ingredientes líquidos do bolo até que as tâmaras fiquem completamente trituradas.

3) Use a mistura em todo tipo de bolo.

DOCINHO DE TÂMARA

Ingredientes:

1 xícara de tâmaras sem caroço

2 bananas

1 colher de chá de cacau em pó

½ xícara de coco ralado

Preparo:

1) Hidrate as tâmaras por 20 minutos e em seguida bata no processador até formar uma pasta.

2) Acrescente a banana, o cacau e o coco e bata até formar uma pasta mais consistente.

3) Se necessário, acrescente mais coco ralado para dar o ponto de enrolar.

4) Faça bolinhas e sirva em forminhas de brigadeiro.

TÂMARA RECHEADA COM GORGONZOLA

Ingredientes

50g de gorgonzola

1 colher de sopa de creme de ricota

Tâmaras inteiras sem caroço

Amêndoas laminadas

1) Faça um creme misturando o queijo gorgonzola com o creme de ricota.

2) Recheie cada tâmara com o creme e acrescente as lâminas de amêndoas para decorar.

3) Sirva em seguida.



