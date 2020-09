Talitha faz convenção e anuncia chapa com 26 vereadores

O PSD realizou sua convenção municipal nesta terça-feira e a pré-candidata a prefeita pela sigla, Talitha De Nadai anunciou a chapa com 26 vereadores – 18 homens e 8 mulheres. Apesar da coletiva de imprensa convocada pelo grupo, não foi anunciado o nome do vice.

Em seu discurso, Talitha afirmou que será “a melhor prefeita que Americana pode ter” e que o vice está sendo escolhido entre pessoas do seu grupo. Um dos nomes especulados é do ex-vereador Guilherme Tiosso, que perdeu sua cadeira na Câmara por infidelidade partidária.

DIEGO. Irmão de Talitha, Diego De Nadai não marcou presença no evento. Apesar disso, Talitha tocou algumas vezes no nome do irmão disse que Diego foi massacrado na época em que deixou a prefeitura.