Talitha e Tiosso ‘afinados’ na pré-campanha

A pré-candidata a prefeita de Americana do PSD Talitha De Nadai e o (ainda) pré-candidato a vereador Guilherme Tiosso mostraram estar afinados e fizeram caminha em conjunto esta quarta-feira em bairros de Americana. Nos últimos dias e cada vez mais próximas as convenções, a dupla Ta-Ti ganhou força como nomes para prefeita e vice na chapa do PSD.

Os dois foram fazer a caminhada do dia na região do São Luiz esta manhã e estavam acompanhados das mães. Dona Cida, mãe do Tiosso, e Dona Fátima, mãe de Talitha, mostraram ânimo para a ação na rua.