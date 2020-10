Talitha De Nadai quer de volta mini hospitais 24 horas

A candidata à Prefeitura de Americana, Talitha De Nadai (PSD), afirmou que quer trazer de volta para a cidade os mini hospitais, criados na época do seu irmão, o ex-prefeito Diego De Nadai.

Esses mini hospitais vão funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana, nas regiões do Zanaga, Parque Gramado, Cidade Jardim (São José), Praia Azul. “Além da volta dessas unidades, traríamos uma nova unidade, devido ao aumento significativo de moradores na região do São Vito”, afirmou Talitha.

Segundo a candidata, com o fechamento de algumas redes e a diminuição do horário de atendimento a população ficou prejudicada. “Para as pessoas que não tem facilidade com transporte fica difícil a locomoção até o Hospital Municipal. E com um atendimento de qualidade nessas regiões, além de ajudar a população, também podemos desafogar o Hospital”, disse.

“Também contaremos com médicos 24 horas, nas especialidades de Clínico Geral, Pediatra e Ortopedista”, finalizou Talitha.