Talitha De Nadai agora no PDT com Maria Giovana

Talitha De Nadai agora faz parte do time de Maria Giovana (PDT). Candidata a prefeitura de Americana em 2020 e irmã do ex-prefeito Diego De Nadai, Talitha se filiou ao PDT no último dia 8.

“Estou muito feliz em fazer parte do grupo da Maria Giovana! Pensamos e fazemos política de uma forma muito parecida… humana, pensando nas pessoas!! Somos de Americana, amamos nossa cidade, valorizamos e sabemos o potencial da nossa região!

Somos mulheres! Acreditamos nas mulheres na política! Buscamos nos unir nesse propósito e tenho certeza que juntas, vamos mudar a vida de muitas pessoas!!”, disse Talitha.

Talitha vai caminhar ao lado de Giovana, que trabalha pra ser candidata a deputada federal nas eleições deste ano. Nas urnas em 2020, Talitha conquistou 5.426 votos pelo PSD, ficando em 4º lugar num cenário com 9 candidatos.