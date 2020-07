Talitha comemora engajamento na pré-campanha

A pré-candidata a prefeita de Americana Talitha De Nadai (PSD) comemorou o avanço do programa “Americana da gente, uma cidade com voz”. Lançado por Talitha no começo do mês, o programa tem no seu foco a relação com as pessoas.

Talitha disse ter obtido muitas ideias e projetos para a cidade vindo de todos os bairros. A participacao das pessoas tem se dado pelas redes sociais e também pelas visitas que a pre candidata tem feito nos bairros da cidade.

“Está sendo ótimo estar próxima das pessoas, conversando e principalmente ouvindo as demandas e sugestões que vem dos bairros. Pelo que tenho visto, a população da nossa cidade esta sem saber o que fazer diante do abandono que a atual administração esta causando na cidade principalmente na area da saúde”, disse.

O foco segue sendo a saúde. “Os postos foram fechados, e onde está aberto são poucos ou quase nenhum médico atendendo as pessoas!”, cravou.