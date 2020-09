Tacou fogo na fiação pra ficar com cobre e se deu mal

Um homem que tacou fogo foi detido por agentes da GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda Municipal de Americana no final da tarde deste feriado de 7 de setembro. A equipe flagrou um homem que descartou e ateou fogo, em aproximadamente 100 kg de fios de cobre, no cruzamento da Av. José Cordenonsi x R. Luiz Braga, no bairro São Sebastião em Americana.