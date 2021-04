Tablet auxilia a Guarda Civil Municipal de Sumaré

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré segue trabalhando, em tempo real, com o apoio de tablets. O uso da ferramenta tem sido fundamental na otimização do trabalho, além da diminuição considerável da burocracia e do uso de papel. O serviço on-line gera praticidade, tendo em vista que os guardas não precisam mais sair da corporação com várias folhas de papel nem fazer os registros manualmente.

Com o equipamento em mãos, eles executam a ordem de serviço de forma virtual, integrando automaticamente ao Centro de Comunicação Operacional e Monitoramento da corporação, especialmente quando estão em pontos de visibilidade – locais estratégicos, entre eles, as principais praças e avenidas.

O uso de tablet representa um avanço no quesito segurança e é parte da base operacional que integra o atendimento à população, monitoramento da cidade e despacho de ocorrências. “O tablet, integrado à CECOM da Guarda Municipal, tem contribuído de forma significativa para a segurança pública e proteção dos moradores de Sumaré, uma vez que a tecnologia permite ação mais rápida dos nossos GMs e ajuda no planejamento preventivo”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Todas as viaturas são equipadas com a ferramenta, proporcionando praticidade e agilidade na execução dos serviços. Ou seja, o uso além de gerar melhorias significativas na atuação dos guardas municipais, propicia ganho quanto à burocracia e a geração de estatísticas, além de mapear os locais de maiores índices no Município, já que não é mais necessário usar o modelo antigo de anotação em papel. Soma-se a isso o quesito responsabilidade social, com a diminuição do uso de papel.

A Guarda Municipal está à disposição da população 24 horas por dia, patrulhando toda a cidade e fiscalizando também crimes ambientais. O objetivo é aproximar cada vez mais os patrulheiros da comunidade, criando uma relação de confiança – o que também contribui para a queda dos delitos. Os telefones da GCM são 156 e 3873.2656. Todas as chamadas são registradas, gravadas e armazenadas com data, hora, tempo de espera e providência adotada, gerando número de protocolo e estatísticas.

Além dos tablets, Sumaré conta com vários pontos de câmeras de monitoramento inteligente, que fazem a leitura de todos os veículos que transitam pelas principais vias do Município, armazenando em um sistema em tempo real na central de Guarda Municipal.