“Tá na hora do Teatro” promete inovar a forma de assistir histórias infantis

A Cia Arte & Manhas, como quase todo o segmento cultural, foi duramente atingida pelo CoronaVírus. Com mais de 100 apresentações canceladas desde o início da pandemia, uma ideia que estava em standby foi apressada: vídeos para internet.

Ao invés de simplesmente disponibilizar apresentações gravadas em sessões tradicionais, foi pensado um formato inédito, desenvolvido especialmente para internet, resulta n do no canal

Tá na hora do Teatro, que estreia em 06/07, 19h, no Youtube. , que estreia em 06/07, 19h, no Youtube.

clique aqui. Segue um trailer com alguns momentos das histórias, pra dar um gostinho especial:



A duração de cada história varia entre 10 e 15min e mistura atores reais, bonecos e efeitos especiais. Dois amigos, Tami e G á , ainda atuam como fios condutores de cada episódio, criando uma identificação ainda maior com as crianças.

“Procuramos com est e projeto ser um canal direto com as famílias e fazer o teatro chegar a ainda mais pessoas. Com cenários incríveis e imersivos e ainda usando as possibilidades de edição do digital, conseguimos traduzir em vídeo histórias mais complexas como O Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas, usando dois atores e muita criatividade”, afirma o diretor da Cia Arte & Manhas, que também assina a direção dos episódios, Leonardo Cassano.