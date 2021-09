T Martins vai a Andia de olho em 2022

O presidente da Câmara de Americana Thiago Martins (PV) visitou o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (PV) esta semana. Na mesa, a provável dobrada para as eleições 2022. Andia tem corrido o trecho e ajudado a direção estadual do PV a montar as chapas de estadual e federal para o ano que vem. Já Martins tem se esforçado para garantir ser o principal nome para estadual em Americana, hoje com o ‘campo livre’ de candidaturas fortes.

Martins registrou a visita e escreveu que “durante a correria do dia, aquela pausa pra um café e colocar a conversa em dia com o amigo Denis Andia, ex-Prefeito por 2 mandatos da nossa vizinha Santa Bárbara!”.