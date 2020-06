T. Martins questiona falta de cadeiras de rodas no HM

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento questionando a falta de cadeiras de rodas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com o parlamentar, pacientes do hospital reclamaram que a quantidade de cadeiras de rodas disponibilizadas para uso do pronto-socorro e da ortopedia é insuficiente para atender à demanda.

“Segundo as denúncias, o número de cadeiras não atende todos que necessitam, fazendo com que muitas pessoas precisem aguardar fora do local ou receberem auxílio para conseguirem se locomover entre os setores”, aponta.

No requerimento, Martins pergunta se a secretaria de Saúde tem conhecimento do problema e se existe planejamento para a compra de cadeiras de rodas para o hospital, questionando prazo para aquisição e quantidade que deverá ser disponibilizada.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores durante a sessão ordinária desta quinta-feira (25), que será realizada em sistema de videoconferência.