T Martins ‘bomba’ na live com Sardelli

Enquanto a maioria das lives dos pré-candidatos a prefeito ‘pena’ pra passar dos 50 telespectadores e raramente passam dos 100, a do vereador Thiago Martins/PV com o pré-candidato do seu partido a prefeito Chico Sardelli bateu perto das 150 simultâneas no momento de pico e causou boa impressão no comando da campanha do PV.

ELOGIO DE OMAR– A live TMartins Chico teve até a intervenção do prefeito Omar Najar/MDB, que comentou durante a transmissão elogiando o trabalho do vereador. Omar postou- “Grande Thiago, trabalho sério”. A posição de Omar durante as eleições têm movimentado os bastidores da política local, mas ainda nada foi definido por ele.

PÉ NO CHÃO- Apesar do sucesso, TMartins disse que ainda há muito trabalho a fazer. “Eu não me iludo com números e nem com boatos que estamos bem, precisamos continuar trabalhando até o último dia de mandato, e honrar o voto de confiança que estivemos para estar aqui representando a cidade, não estamos fazendo nada mais que a obrigação”.