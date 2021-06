O futuro é SWISStainable

Um tema global e de extrema importância, será promovido no país com uma nova estratégia de sustentabilidade do Turismo da Suíça e toda a indústria do turismo. O presidente do Turismo da Suíça, Martin Nydegger, apresentou recentemente a iniciativa chamada SWISStainable.

A Suíça tem inúmeras ofertas para a prática de turismo sustentável e está sempre no topo dos rankings internacionais de sustentabilidade, mas o tema não compunha as atividades de marketing do órgão de turismo, mas de acordo com o Turismo da Suíça, isso deve mudar. A Suíça quer se transformar em um destino de viagem excepcionalmente sustentável.

Os fornecedores da indústria do turismo poderão fazer parte da campanha, quer eles já tenham certificado de sustentabilidade abrangente ou estejam apenas começando em seu caminho em busca de mais ações sustentáveis, todos os fornecedores com uma orientação sustentável podem participar do programa SWISStainable.

Meios de transporte, acomodações, atrações, entre outros, podem participar do programa e receber um selo de acordo com seu nível de compromisso com a sustentabilidade. “Se aprendemos algo durante a pandemia, é que temos que usar nossos pontos fortes com mais confiança no futuro. E o turismo sustentável é, sem dúvida, um deles. SWISStainable está desencadeando um movimento de sustentabilidade poderoso que nossos visitantes também apoiarão”, disse o Diretor Nydegger durante a conferência de mídia anual virtual do Turismo da Suíça.

O programa de sustentabilidade foi lançado – apoiado e acompanhado pela Secretária de Estado e Comércio, juntamente com toda a indústria do turismo e da Associação Suíça de Turismo STV.

Sustentabilidade como enriquecimento

Viagem sustentável não significa prescindir, mas sim viajar com maior consciência e apreciação. O turismo da Suíça recomenda:

1. Desfrutar da natureza de perto e em primeira mão.

2. Experimentar a cultura local de forma autêntica.

3. Consumir produtos regionais.

4. Ficar por mais tempo e se aprofundarno destino.

5. Preferir meios de transporte como trens e carros elétricos.

Na página MySwitzerland é possível encontrar dicas e formas sustentáveis de aproveitar uma viagem ao país.