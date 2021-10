Suzano vai ao mercado pet com nova parceria

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, consolida sua atuação no mercado pet por meio de uma parceria com a maior fabricante de tapetes higiênicos do País, a Petix. O Brasil é o 3ª maior mercado pet do mundo e, juntas, Suzano e Petix fortalecem esse setor, que, apesar da crise causada pela pandemia, manteve trajetória de forte expansão.

O pioneirismo dessa colaboração começou em 2017 quando a Petix inseriu a Eucafluff® da Suzano como matéria-prima, tornando-se a empresa pioneira do segmento a ofertar para a sociedade um portfólio de produtos mais sustentáveis e de melhor absorção.

A Eucafluff® é a primeira celulose kraft branqueada de eucalipto tipo fluff do mundo e é utilizada para aplicações em produtos absorventes e de higiene pessoal descartáveis, como fraldas infantis, adultas e absorventes feminino. Já os tapetes higiênicos da Petix utilizam uma fórmula única que adiciona a fibra da Eucafluff® às fraldas recicladas, criando assim um processo de produção sustentável.

A Petix possui uma tecnologia de reprocessamento exclusiva de fraldas de bebê e adultos que não atendem aos padrões dos fabricantes, e que seriam descartadas. Esses materiais são reciclados para compor o núcleo absorvente dos tapetes higiênicos, em um processo que evita o despejo em aterros sanitários de mais de 500 milhões de fraldas por ano.

O mercado pet tem se mostrado resiliente à crise econômica gerada pela Covid-19. Dados do Instituto Pet Brasil apontam que em 2020 o segmento faturou mais de R$ 40 bilhões em vendas. O constante crescimento mesmo em tempos de pandemia é justificado pela humanização dos pets. Se antes os animais ficavam restritos a cercadinhos e quintais, hoje fazem parte da família brasileira. E esse movimento só tende a crescer, pois o Brasil possui a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais em todo o mundo e é o terceiro maior País em total de animais de estimação*.

A categoria de tapetes higiênicos para pets ainda é recente no mercado, mas com um grande potencial de crescimento. Em 2020, a Petix vendeu R$ 107 milhões, alta de 20% em relação ao ano anterior. Para 2025, a companhia projeta vendas de R$300 milhões.

“Sabemos a importância de se ter um pet, especialmente nesse período de isolamento social e, durante a pandemia, os Pet Shops não fecharam por serem serviços essenciais. Esses dois fatores contribuíram para que nos mantivéssemos firmes durante esse período e no Brasil. Temos um grande potencial de crescimento e estamos alinhados a um mercado que exige cada vez mais produtos sustentáveis. Por meio de nossos tapetes, que unem a inovação da Eucafluff® à nossa tecnologia de reciclagem, conseguimos ofertar para a sociedade um produto premium renovável”, afirma Luiz Fernando Reis Lourenço, Diretor Comercial da Petix.