Suzano tem ação com pior rentabilidade de maio

A ação com a maior desvalorização em maio no Ibovespa é da Suzano, empresa de celulose. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 10 ações com pior desempenho durante o mês, o ticker SUZB3 está na liderança, com desvalorização de 11,56%.

Confira o ranking completo:

Posição Ticker Empresa Rentabilidade 1 SUZB3 Suzano S.A. -11,56% 2 BIDI11 Banco Inter -11,53% 3 USIM5 Usiminas -11,51% 4 BTOW3 B2W Digital -11,24% 5 LWSA3 Locaweb -9,07% 6 UGPA3 Ultrapar -8,57% 7 SBSP3 Sabesp -8,53% 8 CSNA3 Sid Nacional -7,45% 9 KLBN11 Klabin S/A -5,46% 10 MRFG3 Marfrig -5,26%

Já no ranking de maiores altas, a empresa de energia Eneva liderou, com valorização de 25,84%. Confira:

Posição Ticker Empresa Rentabilidade 1 ENEV3 Eneva 25,84% 2 BRFS3 BRF SA 23,91% 3 CIEL3 Cielo 23,15% 4 ABEV3 Ambev S/A 20,15% 5 HGTX3 Cia Hering 19,99% 6 ELET3 Eletrobras 19,16% 7 ELET6 Eletrobras 17,85% 8 IGTA3 Iguatemi 17,53% 9 BRML3 BR Malls Par 17,44% 10 QUAL3 Qualicorp 16,24%

Sobre o Yubb

Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.