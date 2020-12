Suzano patrocina maior evento literário da América Latina

A Suzano, por meio do Papel Pólen®, é patrocinadora oficial da 1º Bienal Virtual do Livro de São Paulo. O evento será realizado entre 07 e 13 de dezembro em formato totalmente online e terá o tema “Conectando Pessoas e Livros”.

A 1ª Bienal Virtual do Livro terá uma plataforma onde leitores e editores do mundo inteiro poderão assistir gratuitamente a palestras, comprar livros e realizar negócios, e contará com o apoio da marca Pólen, papel específico para livros pois tem sua tonalidade diferenciada, que não reflete luz, trazendo uma leitura mais agradável aos leitores.

Com a linha Pólen®, a Suzano foi apoiadora de três edições da Bienal do Livro de SP. Agora, ao patrocinar a primeira edição virtual da Bienal de SP, reforça seu apoio ao prazer proporcionado pelos livros. “É um orgulho patrocinar um evento que promove o acesso à leitura para o Brasil e o mundo. Nós acreditamos no poder da leitura na transformação de uma sociedade melhor e temos o compromisso com a educação e a formação de novos leitores”, afirma Guilherme Melhado, Diretor de Operações Comerciais da Unidade de Negócio Papel da Suzano.

A Bienal do Livro de SP acontece há 50 anos e é primeira vez que será virtual. Para saber mais sobre a programação e conhecer os expositores, basta fazer o cadastro na plataforma: https://www.bienalvirtualsp.org.br/cadastrar.