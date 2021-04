Suzano mostra o que tem feito pelos funcionários na pandemia

Desde o começo da pandemia, a Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, tem adotado uma série de medidas preventivas buscando a segurança e a saúde dos(as) colaboradores(as) e familiares no período de isolamento social. Por meio da área de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, a companhia desenvolve estratégias como a criação de conteúdos on-line de incentivo a práticas de atividades física e de relaxamento, visando promover o bem-estar e melhorar o desempenho físico e emocional dos profissionais.

“A preocupação com a qualidade de vida dos(as) nossos(as) colaboradores(as) é constante na Suzano e não seria diferente em um momento tão delicado como agora. Percebemos que devido à pandemia, a ansiedade, o estresse, o medo e a insegurança foram os sentimentos que impactaram boa parte das pessoas no mundo. Por isso, rapidamente, o time de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida adaptou diversos programas que antes eram realizados presencialmente para o contexto virtual com videoaulas e lives”, afirma Marcelo de Mello Martins, gerente executivo de Segurança e Saúde Ocupacional da Suzano.

Como resultado dessas ações, a Suzano registrou um aumento de 30% na adesão de colaboradores(as) e familiares nas iniciativas de seu programa de qualidade de vida, conhecido como Faz Bem.

Uma das principais iniciativas da companhia é o Disque Faz Bem. Dividido em três pilares de saúde (a mental, a física e a financeira), a ação conta com diversos profissionais como psicólogos, nutricionistas, personal trainers, advogados, entre outros, que estão disponíveis para atendimento virtual de colaboradores(as) e seus familiares 24 horas por dia. Desde o início da pandemia, o programa já recebeu 5.200 ligações e atendeu 1.200 pessoas por webinar, com a Auster – empresa parceira do programa.

A Suzano oferece ainda uma série de webinars para a troca de informações, boas práticas e orientações para auxiliar os(as) colaboradores(as) no enfrentamento do cenário atual de forma positiva. A companhia também disponibiliza aulas sobre mindfulness (técnica que ajuda a focar no momento presente, sem deixar o passado e o futuro afetarem a análise, tornando a mente mais saudável), que chega a ter em média 180 participantes por aula.

Cuidados no lar

Com o home office e os fechamentos temporários das academias, parques e áreas de lazer por medida de segurança, diversas pessoas abandonaram a prática da atividade física e, consequentemente, todos os benefícios que ela proporciona.

Para incentivar a prática de exercícios em casa, a Suzano, em parceria com a Ação Corporate, desenvolveu um cronograma de lives com dicas de exercícios físicos, orientação de ergonomia, saúde e trabalho remoto, além da aula de ginástica laboral, que reúne a média de 80 participantes a cada ação e somente nas unidades do interior do Estado de São Paulo registra mais de 90% de participação.

“Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, gosto muito de esportes! Antes da pandemia, eu tinha o costume de jogar futebol de duas a três vezes por semana e pelo menos uma vez por semana eu saía com meus filhos para andar de bicicleta. Com a chegada da Covid-19, tivemos que interromper essas atividades. E a ginástica laboral está me ajudando a sair do sedentarismo. Inclusive meus dois filhos, sempre que possível, participam comigo!”, diz Flávio Miguel Pires, engenheiro de manutenção da Unidade Limeira da Suzano.

Outra iniciativa da empresa é a parceria com o Gympass. Por meio dela, os(as) colaboradores(as) possuem descontos especiais em diversas academias pelo Brasil e em soluções de bem-estar, como treinos on-line, aulas de meditação e muito mais.

Jornada da felicidade

Neste mês, a Suzano realizará a iniciativa “Jornada da Felicidade: fortalecendo os cuidados com a saúde mental”, com o objetivo de debater assuntos como a espiritualidade e a felicidade dentro e fora do ambiente corporativo. O evento contará com diversas lives e a participação especial do escritor, psiquiatra e professor Augusto Jorge Cury.

“A Suzano busca continuamente oferecer suporte e alternativas que contribuam com o equilíbrio emocional das pessoas neste momento desafiador. O nosso intuito é mostrar que os(as) colaboradores(as) não estão sozinhos(as) e que podem contar com nosso apoio”, completa o gerente.