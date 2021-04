Suzano lança mentoria para atuação voluntária de trainees

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, iniciou esta semana o programa de mentoria “Contribuindo para o Futuro”. Trata-se de uma iniciativa voluntária para impulsionar a formação da 7ª turma de trainees da companhia que será mentora de jovens negras e público LGBTI+, todos(as) universitários(as), no preparo e desenvolvimento para o mercado de trabalho. Os mentorados e mentoradas do projeto são residentes de seis regiões de atuação da companhia, nos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O projeto é uma iniciativa do programa Voluntariar da Suzano, que tem como objetivo estimular e promover a cultura de voluntariado, fortalecendo o protagonismo social, em parceria com o Squad de Diversidade e da área de Gente e Gestão da empresa. Ele conta com a metodologia do Instituto Joule, ONG privada sem fins lucrativos que atua há cinco anos transformando a vida de jovens de todo o País. Durante três meses, cada um(a) dos(as) 30 jovens – sendo majoritariamente mulheres (93%) – será apoiado(a) por um(a) trainee da companhia por meio de capacitação 100% on-line.

“A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e o trabalho voluntário é sempre uma troca, todos ganham, quem recebe e quem se propõe a ajudar. O Voluntariar facilita essa troca, inspira as pessoas para o protagonismo social, fortalece seu papel de agente de transformação na sociedade”, destaca Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano.

Durante as mentorias, que serão realizadas uma vez por semana, os(as) jovens terão diversos aprendizados relacionados à orientação profissional, plano de carreira, vida e metas, construção de currículo e utilização do LinkedIn, criação de networking, preparação para entrevistas, além de busca de oportunidades acadêmicas e de emprego. O conteúdo completo do programa conta com e-books para os(as) jovens e voluntários(as) sobre carreira e uma trilha para guiar os(as) trainees em seus encontros virtuais.

“Queremos proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento ainda maior aos nossos trainees, para preparar eles e elas a serem futuros líderes, ao mesmo tempo que contribuímos com as habilidades de jovens em início de carreira a partir do nosso propósito de plantar o futuro, fortalecendo o olhar de diversidade e inclusão”, ressalta Mauro Mochida Peixoto, gerente de Gente e Gestão da Suzano. “Por meio desse projeto, conseguimos colocar em prática nosso direcionador de gerar e compartilhar valor”, enfatiza.

O processo de seleção para o “Contribuindo para o Futuro” contou com mais de 300 inscrições, sendo escolhidas as 30 primeiras(os) jovens com os requisitos desejados. As principais áreas de formações do público selecionado são Administração, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Engenharia, Agronomia, Relações Públicas, Direito, Psicologia, Marketing, Finanças, entre outras.

“As expectativas para o programa de mentoria são as melhores. Eu consigo ver com bastante clareza que os benefícios serão mútuos. Nós, enquanto mentores e mentoras, poderemos desenvolver não só habilidades como liderança, autoconfiança, comunicação, mas também vivenciar os direcionadores da Suzano na prática: gente que inspira e transforma, gerar e compartilhar valor e só é bom pra nós se for bom para o mundo. Também seremos agraciados com as experiências que compartilharemos. O nosso contexto, de pessoas que estão começando no mercado de trabalho, será um diferencial que ajudará a criar uma conexão mais rápida com os jovens que também viverão as experiências que estamos vivendo agora”, afirma Renan Afonso Rossi Nardi, trainee da área Industrial na Unidade de Jacareí (SP).

Com encerramento em julho, a etapa final do programa contará com uma apresentação de resultados enviada por cada dupla – composta por mentorando(a) e mentorado(a) –, na qual constará a definição de um plano de carreira, bem como as conquistas alcançadas ao longo de todo o projeto para ser compartilhado com o time de trabalho.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos.