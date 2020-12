Suzano integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial 2021

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi selecionada para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 em 2021. O ISE é uma ferramenta que analisa a performance das empresas listadas sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, justiça social, equilíbrio ambiental e governança corporativa.

A companhia entrou na carteira divulgada hoje (01/12), composta por 46 ações de 39 companhias, e que terá vigência entre 4 de janeiro e 30 de dezembro de 2021. Ao ingressar no ISE, a Suzano reafirma seu comprometimento com as metas de longo prazo anunciadas em fevereiro deste ano e que preveem, entre outras medidas, que até 2030 a companhia irá remover 40 milhões de toneladas adicionais de carbono da atmosfera, oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável para substituir o uso de plástico e derivados do petróleo e auxiliar na retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza.

“Fazer parte dessa lista reforça que estamos no caminho certo em nossas práticas em ESG. Continuaremos a nos dedicar para que nossas atividades sejam continuamente reconhecidas por avaliadores externos e consequentemente associadas também à evolução contínua da companhia para a construção de uma economia sustentável”, afirma Marcelo Bacci, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano.