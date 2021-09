Suzano inicia inscrições pra Programa de Trainee 2022

A Suzano abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2022. A segunda edição do programa neste formato – que considera diferentes áreas de atuação e instituições, e não exige a obrigatoriedade de um segundo idioma –, reforça o compromisso da companhia em ser cada vez mais diversa e plural. Para quem tiver interesse em se juntar a uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, eleita pelo Great Place To Work (GPTW), é necessário ter a graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, e disponibilidade para atuar nas cidades onde as vagas serão abertas.

Os selecionados irão atuar nas unidades Industriais, Florestais e Corporativas da companhia, em diversas regiões do País, com vagas potenciais nas seguintes localidades: São Paulo, Limeira, Jacareí, Suzano e Itapetininga, todas cidades do Estado de São Paulo; Fortaleza (CE); Imperatriz (MA); Três Lagoas (MS); Mucuri (BA); Belém (PA), além de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo.

A seleção do programa será 100% online e terá quatro etapas principais. Durante os meses de agosto e setembro, será realizada a fase inicial com as inscrições e avaliações. Em seguida, haverá o Squad Digital – etapa de desafio on-line com cases de negócio –, e no mês de novembro, os(as) jovens participarão da última etapa, conhecida como Hack Suzano, com entrevistas finais de seleção.

A companhia, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, oferece diversos benefícios, como salário e bônus alinhados às práticas de mercado, assistência odontológica, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), previdência privada, convênio farmácia e horário flexível de trabalho. Além disso, há um plano de desenvolvimento diferenciado para a formação de novos líderes.

“Na Suzano, nós incentivamos diariamente a diversidade e o compartilhamento de ideias e entendemos que é a partir delas que conseguimos dar voz ao protagonismo que tanto valorizamos enquanto companhia. O Programa de Trainee é um importante passo para uma carreira de muita evolução e transformação para aqueles e aquelas que estão em constante aprimoramento e veem cada desafio como uma oportunidade de crescer”, destaca Luiza Xavier, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

A previsão de início das atividades dos(as) novos(as) talentos é janeiro de 2022, e as inscrições podem ser realizadas até 17 de setembro no site da Cia de Talentos: https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/traineesuzano2022.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos.