Suzano elogia coordenadora de P&D pelo Dia da Mulher

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, acredita e atua fortemente para promover a diversidade na empresa, proporcionando um ambiente de trabalho inclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs) e de diferentes identidades de gênero, orientações sexuais, etnias e gerações. Isso possibilita um ambiente onde os(as) colaboradores(as) se sintam mais envolvidos (as), a criatividade e as contribuições proliferam e, ao mesmo tempo, as taxas de atratividade e retenção de novos talentos aumentam.

A coordenadora do setor de P&D na Unidade da Suzano, em Limeira, Francismara Aparecida Duarte Camargo, responsável por gerir o laboratório Industrial, apoiando no desenvolvimento de projetos de pesquisa, e manter esse local com novas tecnologias e metodologias para atender os projetos inovadores da área, ressalta que, no dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher –, é necessário promover uma reflexão sobre a igualdade de gênero nas empresas. “Me sinto uma profissional que estudou, errou, acertou e ainda tem muito a aprender para que juntos possamos cultivar cada vez mais a diversidade. Nós, mulheres, podemos contribuir e somar com todos os profissionais do setor florestal, assim como é feito hoje na Suzano, estamos juntos para inspirar, fazer acontecer, gerar valor, aprender e ser parte do time independente do gênero”, diz a coordenadora.

Desde o início do seu curso de graduação, ela já percebia que no setor florestal a presença de homens era bem maior do que a de mulheres. “Minha graduação foi em Química e na sequência realizei o Mestrado na área de Ciências Florestais na Esalq/USP, e segui com uma Especialização na Universidade OBO Academy, na Finlândia. Durante todo esse período o número de estudantes homens sempre foi maior, mas isso nunca foi uma barreira, sempre busquei fazer o que eu gostava, interagindo e conquistando meu espaço como estudante e profissional”, explica Francismara.

Atuando na área há 13 anos, ela comenta que desde a época do seu ensino superior, estágio e conquista profissional, o reconhecimento da mulher em diversos setores vem crescendo. “Percebo que as mulheres estão conquistando seu espaço cada vez mais, gerando e compartilhando valor. Identifico um futuro promissor para todas no setor florestal”, declara.

Aos poucos Francismara foi se destacando na carreira profissional, como nos centros de tecnologia e inovação por onde passou. Na Suzano, como coordenadora ela incentiva que todos (as) continuem lutando para que conquistem a sua independência financeira, a liberdade, o aprendizado constante e a felicidade na área que sempre desejaram. “Ser gestora de uma equipe que está em constante aprendizado, buscando o novo e oportunidades de novas tecnologias para geração e fabricação de novos produtos é muito motivador e o melhor é comemorar o resultado em parceria com o grupo e poder dizer ‘nós mulheres/homens, pares e parceiros, fazemos parte dessa história’ e isso é muito gratificante.”

Plural – Diversidade e Inclusão

Para a Suzano, cada pessoa possui um mundo de possibilidades e um time diverso amplia a capacidade da empresa de compreender e responder a cada demanda do mercado e da sociedade.

O Programa Plural, movimento interno que surgiu de forma orgânica e voluntária na Suzano em 2016, tem como objetivo valorizar a diversidade e incentivar a inclusão na companhia. O programa foi institucionalizado em 2019 e tem estreita relação com o ambiente diverso e inclusivo que desejamos construir em nossas operações. O tema diversidade, inclusive, também faz parte dos nossos Direcionadores de Cultura.