Suzano e Senai abrem inscrições para curso gratuito para mulheres

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, abriu inscrições do processo seletivo para a primeira turma do seu Programa de Capacitação voltado exclusivamente para mulheres que residem nas cidades de Americana (SP), Santa Bárbara D’Oeste (SP), Nova Odessa (SP) ou Limeira (SP). A iniciativa da Suzano visa contribuir com a igualdade de gênero no mercado de trabalho.

Em 2020, na unidade da empresa em Limeira (SP), houve um crescimento de 57%, em relação a 2019, na contratação de mulheres para vagas abertas nesse período.

“A Suzano tem atuado para promover a diversidade na companhia, proporcionando um ambiente de trabalho inclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD) e de diferentes identidades de gênero, orientações sexuais, etnias e gerações. Um dos nossos compromissos é alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança nos próximos quatro anos e identificamos a oportunidade de trazer o Programa de Capacitação de Mulheres para a nossa região como parte desse objetivo”, conta Mauro Mochida Peixoto, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Para participar da fase seletiva do programa é necessário ter 18 anos ou mais, possuir ensino médio completo e residir nas cidades de Americana (SP), Santa Bárbara D’Oeste (SP), Nova Odessa (SP) ou Limeira (SP). Será considerado um diferencial no processo seletivo ter curso técnico em Química ou em áreas correlatas. Experiências em áreas produtivas também serão avaliadas. As inscrições podem ser realizadas na página da Suzano no Kenoby: https://jobs.kenoby.com/programasomar até o dia 28 de setembro de 2021.

O programa de capacitação terá início no dia 08 de novembro, será realizado no Senai de Americana no período noturno de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, e dividido em quatro módulos, que contarão com avaliações para obtenção de certificado, desde que a aluna possua frequência mínima de 75% e aproveitamento mínimo de 80%. O primeiro módulo possui 50 vagas e ocorrerá de forma on-line. Ao todo, serão 60 horas de aulas abordando fundamentos em matemática, química, física e noções básicas do processo de fabricação de papel.

Após o término do primeiro módulo em dezembro de 2021, 32 alunas com as melhores avaliações serão convidadas para seguir com o programa de forma presencial a partir de 10 de janeiro 2022. No segundo módulo, as alunas aprenderão sobre celulose (conceito e aplicação), com aulas divididas em 45 horas. Já o terceiro módulo abordará noções de manutenção mecânica com foco na operação de utilidades, distribuídas em 30 horas, também com 32 vagas. E, por último, o quarto módulo, que será voltado para Microsoft Office Básico, terá duração de 15 horas e 16 vagas.

Todas as alunas que concluírem o Programa de Capacitação e forem certificadas também poderão participar de futuras seleções realizadas pela Suzano, conforme disponibilidade de vagas.