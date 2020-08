Suzano é reconhecida no ranking TOP 100 Open Corps

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está entre as 100 empresas que mais fazem open innovation (inovação aberta) no Brasil, conforme ranking anual realizado pela 100 Open Startups.

O ranking, realizado desde 2016, avalia as empresas com mais relações de negócios estabelecidas com startups e, consequentemente, o engajamento nas transformações ligadas à inovação. Nesta edição, a premiação destacou o dobro de companhias em relação ao último ano. Entre as 2.808 corporações participantes, 1.635 declararam relacionamentos válidos com startups.

“Nós ficamos lisonjeados em sermos reconhecidos mais uma vez nessa premiação. A Inovação Aberta é uma das frentes de atuação da Suzano em transformação digital, nosso foco com esta frente é democratizar a inovação na empresa por meio de startups, acelerando a geração de resultados e ao mesmo tempo fomentando o ecossistema empreendedor”, afirma Alexandre Cezilla, Head de Transformação Digital da Suzano.

De acordo com o executivo, o resultado é fruto da atuação da Suzano a partir de uma jornada de inovação aberta liderada pelas áreas de Digital, Novos Negócios e Tecnologia e Inovação, e por membros de diferentes áreas da companhia, responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos e a disseminação de conhecimento, além de uma comunidade interna com mais de 400 membros que diariamente trocam informações sobre Startups e Tecnologia. “A evolução dessa jornada tem possibilitado democratizar e simplificar a inovação aberta dentro da Suzano”, enfatiza.

Somente no primeiro semestre deste ano, a Suzano já avaliou mais de 300 startups com o apoio de grandes parceiros de inovação, como a Plug & Play, AgTech Garage e Endeavor, entre outros.

A 100 Open Startups é uma plataforma de colaboração para a inovação a partir da geração de negócios entre grandes empresas e startups, e conta com mais de 9.400 relacionamentos de negócios validados.