Suzano doa equipamentos de monitoramento para o HM

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito, Odir Demarchi, e o vereador Leco Soares participaram, nesta quinta-feira (23/9), de reunião on-line com representantes da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, onde anunciaram a doação de serviços e equipamentos para a manutenção e ampliação do sistema de monitoramento interno do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com valor aproximado de R$ 100 mil.

O comunicado também foi recebido pelo superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Edson Eduardo Pramparo, e pelo diretor da Secretaria de Saúde, Douglas Henrique Magalhães Ferreira, presentes no Gabinete do Prefeito.

Em agradecimento ao ato, Chico destacou o momento singular da Saúde em função da pandemia. “Fico muito feliz! Em nome do povo americanense, meu e do Odir, Americana agradece. Sabemos das dificuldades enfrentadas por todos os municípios brasileiros, até mesmo de outros países, e esse investimento em monitoramento acaba beneficiando uma área muito importante que é a segurança e o bem-estar de quem faz saúde e de quem busca saúde. Toda parceria é bem-vinda e o gabinete está de portas abertas”, garantiu o prefeito.

“A Suzano acredita que o diálogo frequente com o poder público é essencial para a mobilização e transformação da sociedade na busca por um futuro melhor. Desde o início da pandemia, para apoiar no combate ao coronavírus, a empresa se disponibilizou a contribuir com as iniciativas de apoio à saúde da população. E a doação para o novo sistema de monitoramento do Hospital de Americana é fruto desse diálogo entre a companhia e a Prefeitura da cidade. Na Suzano, temos o direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, por isso, todo investimento feito pela empresa para apoiar a saúde vem ao encontro dele”, declarou Marco Antônio Fuzato, gerente executivo industrial da Unidade da Suzano em Limeira (SP).

Para o vereador Leco Soares, a parceria é o reconhecimento de um trabalho de proximidade entre os agentes públicos e a iniciativa privada. “Muito obrigado por toda atenção que a Suzano tem com Americana, acredito que isso só acontece quando se tem confiança no trabalho sério que o prefeito e a Secretaria de Saúde estão fazendo”, agradeceu.

O processo de doação está em tramitação interna na empresa e, com o levantamento e conclusão dos detalhes técnicos, será concretizado ainda este ano.