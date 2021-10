Suzano abre inscrições para Programa de Estágio Técnico

A Suzano abriu as inscrições para o primeiro ciclo da edição 2022 do Plante o Futuro, seu Programa de Estágio Técnico. As novas oportunidades são destinadas a jovens talentos que estejam cursando o Ensino Técnico até fevereiro de 2023, ou posterior a esse período, nas mais diversas áreas.

A companhia disponibilizará 47 vagas para atuação nas cidades de Jacareí, Suzano, Limeira e Vale do Paraíba, no estado de São Paulo; Belém (PA); Imperatriz (MA); Mucuri e Teixeira de Freitas (BA); Três Lagoas (MS); além de Aracruz, Conceição da Barra e Cachoeiro de Itapemirim, ambas localizadas no Espírito Santo.

Os selecionados para o ‘Plante o Futuro’ atuarão principalmente na área de Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação, secagem e utilidades, além dos setores de Logística, Segurança do Trabalho, Gestão Fiscal, Facilities, bem como as áreas Operacionais da área Florestal, com foco em logística, manutenção e colheita.

O Programa de Estágio Técnico da Suzano é voltado para jovens que tenham 18 anos ou mais e estejam cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Florestal e áreas correlatas, e tenham disponibilidade de horário integral. Também são consideradas as habilidades comportamentais, destacando-se o(a) candidato(a) com perfil colaborativo, comunicativo, proativo e que acredita no poder de transformação.

Além de um plano de desenvolvimento, os novos talentos da companhia terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório (a depender da localidade), vale-transporte ou fretado (a depender da localidade), além de cesta de Natal.

“O Programa de Estágio Técnico é uma excelente oportunidade de incentivar e ajudar jovens a serem protagonistas em suas carreiras, a partir da troca constante de experiências baseada no nosso direcionador de gerar e compartilhar valor”, diz Thiago Costa Tavares, gerente de Gente e Gestão da Suzano. “Estamos em busca de talentos diversos que nos ajudem na construção de projetos inovadores que contribuam para transformar o futuro que queremos”, complementa.

Os(as) jovens selecionados(as) para o ‘Plante o Futuro’ começam a atuar na companhia em fevereiro de 2022. Até lá, as etapas do processo serão 100% online, compostas por inscrições, entrevistas e etapa admissional. Os interessados e interessadas podem se candidatar até 03 de novembro por meio da plataforma https://jobs.kenoby.com/estagiotecnicosuzano.